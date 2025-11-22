Μια συνέντευξη που μοιάζει με σταγόνα μελανιού που έπεσε σε δεξαμενή νερού. Είναι βέβαιο πως τα όσα υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος στη συνέντευξη «Μπεν Χουρ» για διαιτησίες, παρασκήνιο, στοιχηματισμό αγώνων και η στοχοποίηση του Ολυμπιακού θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ουσιαστικά δυναμίτισε τις σχέσεις του με τον αιώνιο αντίπαλο και ταυτόχρονα έσπειρε σπόρους αμφισβήτησης για την καθαρότητα των αγώνων. Αν ο στόχος του Γιάννη Αλαφούζου είναι η επιστροφή στην ένταση τότε βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ουσιαστικά τοποθέτησε στο κέντρο του κάδρου ξανά τη διαιτησία, γεγονός οξύμωρο καθώς έρχεται σε αντίθεση με την τελευταία του θέση σύμφωνα με την οποία το επίπεδό της έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα.

Οι οπαδοί αλλά και οι αντίπαλοι έχουν επιλεκτική μνήμη. Οταν θα τους δοθεί η ευκαιρία θα ανατρέξουν σε θέσεις του Αλαφούζου που θα δικαιολογούν την όποια έντονη αντίδρασή τους, που βέβαια δεν πρόκειται να μείνει αναπάντητη.

Το πρόβλημα για τον μεγαλομέτοχο του Παναθηναϊκού θα εμφανιστεί στην περίπτωση που η ομάδα του ηττηθεί από μικρομεσαίο αντίπαλο με άριστη διαιτησία. Αυτοστιγμεί θα καταρρεύσει το αφήγημά του για τον κυνηγημένο Παναθηναϊκό και θα προσφέρει βήμα στους αμφισβητίες του για νέες επιθέσεις. Είναι κάτι που απεύχεται αφού έχει αντιληφθεί πως μια μαζική επίθεση εναντίον του από τους οπαδούς θα είναι δύσκολο να αποκρουστεί. Η μόνη του ασπίδα θα είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Δεν είναι βέβαια αμελητέα ποσότητα ο Ισπανός τον οποίον, όπως φαίνεται, προς το παρόν τον σέβεται η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων της ομάδας. Ο διττός ρόλος που μπορεί να αναλάβει ο Μπενίτεθ στα τεκταινόμενα του πράσινου οργανισμού ίσως να ήταν και ο καθοριστικός παράγοντας για να αποδεχτεί ο Αλαφούζος τις υπερβολικές, για τα ελληνικά δεδομένα, οικονομικές απαιτήσεις.

Ενώ θα περίμενε κανείς πως η συνέντευξη του Αλαφούζου θα ηρεμούσε τα πράσινα νερά, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Μοιάζουν πλέον σαν τα τρελόνερα του Ευρίπου. Αυξήθηκαν τόσο οι διαφορετικές απόψεις για το τις πταίει στην ομάδα και δεν μπορεί να ορθοποδήσει αγωνιστικά, ώστε πλέον συγκρούονται μεταξύ τους.