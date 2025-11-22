Μόλις ένα χρόνο μετά την αδικία της Χρυσής Μπάλας, ο Βινίσιους Τζούνιορ περνά από τον ρόλο του αστέρα σε αυτόν του «περισσευούμενου». Οι σχέσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο είναι τεταμένες, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αμετακίνητος στα οικονομικά και το μέλλον του Βραζιλιάνου μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζει τις τελευταίες εβδομάδες μέσα σε ένα κλίμα αναταραχής. Πρωταγωνιστής, όχι για τις επιδόσεις του στο χορτάρι αλλά για το ξέσπασμά του είναι ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος, μετά την αντικατάστασή του στο Clasico με την Μπαρτσελόνα, έχασε την ψυχραιμία του, φωνάζοντας «Πάντα εγώ! Φεύγω από την ομάδα!». Ο 24χρονος άσος, που μόλις πριν από ένα χρόνο είχε τερματίσει δεύτερος στη Χρυσή Μπάλα πίσω από τον Ρόδρι, δείχνει να μην αντέχει τη σταδιακή περιθωριοποίησή του από τον νέο προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο. Οι μέρες κυλούν, αλλά πραγματική ηρεμία δεν βρίσκεται. Η καλή πορεία της Ρεάλ φαίνεται ότι τα σκεπάζει όλα μα η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε σε όλο το ματς κόντρα σε Λίβερπουλ και Ράγιο μα τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Εχει να σκοράρει από τις 4 Οκτωβρίου και οι ασίστ δεν είναι πια αρκετές για να τον κρατούν ψηλά.

Επί εποχής Κάρλο Αντσελότι, ο Βινίσιους ήταν το επίκεντρο του επιθετικού παιχνιδιού της Ρεάλ. Ο ιταλός τεχνικός τον στήριζε σαν πατέρας, δίνοντάς του ελευθερία και εμπιστοσύνη. Με τον Αλόνσο, όμως, η πραγματικότητα έχει αλλάξει. Ο βάσκος προπονητής έχει επιλέξει πιο πειθαρχημένο τακτικά ποδόσφαιρο, στο οποίο η αμυντική συνεισφορά των επιθετικών είναι απαραίτητη.

Ο Βινίσιους, που δεν φημίζεται για τη δουλειά χωρίς την μπάλα, έχει βρεθεί συχνά εκτός ενδεκάδας. Από τις 16 πρώτες εμφανίσεις της Ρεάλ τη φετινή σεζόν, έχει αγωνιστεί ολόκληρο το 90λεπτο μόλις πέντε φορές, ενώ έχει αντικατασταθεί οκτώ φορές πριν από το 80ό λεπτό. Ο Εμπαπέ έχει γίνει ο νέος πόλος του επιθετικού παιχνιδιού, ο Ρόδριγκο έχει «αναστηθεί» και ο Αρντα Γκιουλέρ δείχνει να κερδίζει λεπτά και εμπιστοσύνη. Η φυσιογνωμία της επίθεσης έχει αλλάξει και ο Βινίσιους δεν είναι πια το αδιαπραγμάτευτο σημείο αναφοράς. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε τεταμένες σχέσεις στα αποδυτήρια. Στο Clasico, ο Βινίσιους εξοργίστηκε βλέποντας το νούμερό του να εμφανίζεται στον ηλεκτρονικό πίνακα αλλαγών. Η αντίδρασή του ήταν έντονη, τόσο προς το τεχνικό τιμ όσο και προς συμπαίκτες – στο φινάλε χρειάστηκε η παρέμβαση του προπονητή τερματοφυλάκων Λουίς Γιοπίς για να τον συγκρατήσει ύστερα από μια λογομαχία με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Στο παρασκήνιο, η ένταση τροφοδοτείται και από τα παγωμένα συμβόλαια. Ο Βινίσιους έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, όμως οι διαπραγματεύσεις για βελτίωση των οικονομικών του όρων έχουν παγώσει εδώ και μήνες. Οι απαιτήσεις του θεωρούνται υψηλές και ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ δεν δίστασε στο παρελθόν να αποχωριστεί θρύλους όπως ο Ραούλ, ο Κασίγιας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Σέρχιο Ράμος, και πρόσφατα άφησε να φύγει και ο Λούκα Μόντριτς.

Στη λογική του, κανείς δεν είναι υπεράνω του συλλόγου. «Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να εκβιάζει τον σύλλογο», φέρεται να είπε σε στενούς συνεργάτες του.

Η απογοήτευση του Βινίσιους είναι φανερή. Ο άλλοτε πνευματικός διάδοχος του Νεϊμάρ και πρόσωπο-σύμβολο της νέας Ρεάλ αισθάνεται ότι έχει χάσει την προστασία και το ειδικό καθεστώς που απολάμβανε. Η σκιά του Εμπαπέ μεγαλώνει, ενώ ο Ρόδριγκο διεκδικεί χώρο και ρόλο.

Αν και είναι πρόωρο να γίνει λόγος για αποχώρηση, το ενδεχόμενο δεν είναι πια ταμπού. Η μεγαλειώδης πρόταση από τη Σαουδική Αραβία που είχε απορριφθεί πέρσι ως προσβολή, σήμερα θα εξεταζόταν με διαφορετικό βλέμμα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μπροστά σε ένα «caso Vinicius»: έναν παίκτη τεράστιου ταλέντου, αλλά και έντονης προσωπικότητας, που κινδυνεύει να μετατραπεί από σύμβολο του μέλλοντος σε εσωτερική κρίση. Και η ισορροπία μεταξύ φήμης, πειθαρχίας και αξίας μοιάζει πιο λεπτή από ποτέ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Ο ίδιος ο παίκτης επιχείρησε να ρίξει τους τόνους μετά το επεισόδιο, ζητώντας δημόσια συγγνώμη για την αντίδρασή του. «Το πάθος μου καμιά φορά με ξεπερνά», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο πρόσφατο ματς με τη Βαλένθια, το κοινό τον χειροκρότησε, στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης. Αλλά στο Μπερναμπέου, τα χειροκροτήματα δεν καθορίζουν τις αποφάσεις. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν είναι από τους προέδρους που ξεχνά. Θυμάται πολύ καλά ότι είπε όχι στα 300 εκατομμύρια των Σαουδαράβων πρόπερσι και γίνεται μπαρούτι. Αν ο Βινίσιους δεν κάνει θαύματα στο δεύτερο μισό της χρονιάς τότε το αντίο είναι πιο κοντά από ποτέ…