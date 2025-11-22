Στη γραμμή της θεσμικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους βουλευτές του ότι δεν θα έχουν απώλειες κοινοβουλευτικού χρόνου. Ο συνταγματικός κύκλος για εκλογές θα ολοκληρωθεί, συνεπώς μην ανησυχούν για κάλπες πριν από τον Απρίλιο – Μάιο του 2027. Οσο κι αν φωνάζουν για την πίεση που δέχονται από τους ψηφοφόρους τους, οι βουλευτές διαχρονικά αποστρέφονται κάθε σενάριο για περιορισμένη θητεία στα έδρανα της Ολομέλειας. Πρωτίστως εκείνοι που αισθάνονται μετέωροι για την επόμενη ημέρα. Ακολουθώντας τα λόγια του Μητσοτάκη, κανείς τους δεν θα ήθελε να αισθάνεται σαν αρνί έτοιμο για σούβλισμα. Και με τον χρόνο των εκλογών να έχει μπει σε ένα χρονοδιάγραμμα, σχεδόν αναγκαστικά στα βουλευτικά γραφεία η συζήτηση επιστρέφει στον ανασχηματισμό.

Μεσούσης της τετραετίας, είναι σαφές ότι εκλογές και ανασχηματισμός αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα αποφασίσει εάν οι κάλπες συμφέρει να έρθουν νωρίτερα, όπως και με ποιο κυβερνητικό σχήμα θα πορευθεί. Μια εκλογική ζαριά έχουν αρκετοί πριν από τον Μητσοτάκη αποφασίσει να ρίξουν πρόωρα, άλλοτε με θετικά και άλλοτε με αρνητικά αποτελέσματα. Στον Κώστα Σημίτη τον Σεπτέμβριο του 1996 η ζαριά βγήκε, τον Κώστα Καραμανλή το 2009 τον κατέστρεψε. Η προϊστορία, άλλωστε, δείχνει ότι οι κάλπες πριν απ’ την ώρα τους που έχουν προκύψει ως ατύχημα, οδηγούν και σε κυβερνητική αλλαγή. Ουδείς, εντός κι εκτός ΝΔ, αμφιβάλλει ότι μόνον εάν βρεθεί σε αδιέξοδο θα αποφασίσει ο Μητσοτάκης να στενέψει τον εκλογικό χρόνο. Οι αντοχές της κυβέρνησης, ελλείψει και εναλλακτικής πρότασης, επιτρέπουν σε υπουργούς και βουλευτές να κινούνται με ορίζοντα το 2027.

Οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι στο μεσοδιάστημα η κυβέρνηση προλαβαίνει και έναν και δυο ανασχηματισμούς – με τον τελευταίο να προετοιμάζει τις κάλπες. Το ζητούμενο είναι εάν αυτός που θα προηγηθεί θα είναι ριζικός, με στόχο μια αναδιάταξη δυνάμεων και ένα νέο μήνυμα στις δεξαμενές των ψηφοφόρων ή εάν θα περιοριστεί σε μια άσκηση ισορροπιών. Από τη ΔΕΘ και μετά ο Μητσοτάκης έχει βγει μπροστά, προκειμένου να λειτουργήσει ως επιταχυντής, αλλά την ίδια ώρα σταθμίζει σε τι βαθμό η εικόνα της κυβέρνησής του, έχοντας πια μπει στον έβδομο χρόνο της, δείχνει κουρασμένη. Το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ένα μπότοξ ή σε μια προχωρημένη πλαστική επέμβαση. Συνομιλητές του διαβεβαιώνουν, πάντως, ότι στις τελικές αποφάσεις του για αλλαγές το μόνον που δεν θα μετρήσει είναι οι σχεδιασμοί των υπουργών του για τη δική τους επόμενη ημέρα. Εν ολίγοις, ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε μια αναδόμηση του Υπουργικού Συμβουλίου στέλνοντας προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι ο έλεγχος των εξελίξεων παραμένει – επίσης αποκλειστικά – στα δικά του χέρια. Και οι κινήσεις που σχεδιάζονται στο πρωθυπουργικό γραφείο μπορεί να έρθουν πριν από τον προσεχή Μάρτιο που έχουν κυκλώσει οι περισσότεροι στο ημερολόγιο.

Το ζητούμενο, κατά τους ίδιους συνομιλητές, είναι το νέο κυβερνητικό σχήμα να υπερβεί τον κύκλο της φθοράς και να δημιουργήσει προσδοκίες καθ’ οδόν προς τις κάλπες και μετά τις κάλπες. Το μήνυμα είναι ότι ένας ανασχηματισμός που θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια μετακίνηση του Κώστα Τσιάρα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή σε αλλαγές σε περιφερειακά υπουργεία δεν προσφέρεται για μια επανεκκίνηση. Στη βάση αυτή, ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να ανεβάσει κι άλλα πρόσωπα στη σκηνή, σε ένα μεγαλύτερο ανακάτεμα της τράπουλας. Το δίλημμα που έχει αναδειχθεί είναι εάν η αναζήτηση νέων πρωταγωνιστών θα συνδεθεί με τα σήματα μιας νέας γαλάζιας διεύρυνσης ή θα στραφεί στο εσωτερικό δίκτυο βουλευτών και στελεχών. Η μία κατεύθυνση θα εντείνει τη δυσαρέσκεια στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά μπορεί να αφυπνίσει ευρύτερα ακροατήρια, η άλλη θα εξασφαλίσει μια εσωκομματική νηνεμία, που αποτελεί προαπαιτούμενο για μια ασφαλέστερη πλοήγηση προς τις κάλπες. Στη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα, μπροστά σε χιονισμένες πλαγιές ή δίπλα στη θάλασσα, ο Μητσοτάκης θα κάνει την τελική αξιολόγηση.