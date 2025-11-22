Την αποκάλεσαν νονά της πανκ. Φέτος, γιορτάζει την 50ή επέτειο του «Horses», του άλμπουμ που την έκανε διάσημη. Η 78χρονη Πάτι Σμιθ λέει πως η δημιουργία, με κάθε τρόπο, την κάνει ευτυχισμένη. Θεωρεί σημαντική και την ευγνωμοσύνη. «Οταν λες ευχαριστώ είσαι πιο ελεύθερος, αφαιρείς κρίκους από τις αλυσίδες». Ο κόσμος έχει ακόμα τη δύναμη, όπως λέει το περίφημο τραγούδι της; «Ναι, αλλά ξεχνάμε πώς να τη χρησιμοποιούμε. Κοιτάζω γύρω μου, παντού διχόνοια, δεν θέλουν τίποτα που θα μας φέρει κοντά. Οπότε ναι, νομίζω ότι ο στίχος αυτού του τραγουδιού, είναι πιο απαραίτητος σήμερα από ποτέ. Γιατί δεν έχω ξαναδεί έναν κόσμο που να καθοδηγείται τόσο πολύ από την εξουσία και το χρήμα».

Τον άκουγε ψύχραιμη και ανέκφραστη να την επιτιμεί και να της λέει ότι είναι «φρικτή δημοσιογράφος» και ότι πρέπει να πάρουν πίσω την άδεια του τηλεοπτικού δικτύου ΑΒC στο οποίο εργάζεται, επειδή της επιτρέπουν να κάνει τέτοιες «άθλιες ερωτήσεις». Η Μέρι Μπρους του ABC στάθηκε απέναντι σε δύο από τους πιο ισχυρούς ηγέτες στον κόσμο – τον Τραμπ και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – και έκανε, κοιτώντας τους στα μάτια, την ερώτηση που ήθελαν να αποφύγουν, για τη δολοφονία Κασόγκι. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ αποκάλεσε «γουρoυνίτσα» μια άλλη δημοσιογράφο, την Κάθριν Λιούσι του Bloomberg που ρώτησε για την υπόθεση Επστιν. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να είσαι δημοσιογράφος, και μάλιστα γυναίκα, στις ΗΠΑ.

Μόλις 35 χλμ. από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία βρίσκεται το UTR-2, το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο χαμηλής συχνότητας στον κόσμο – ένα σύνολο από 2.000 κεραίες, που μοιάζουν με γιγαντιαία εγκατάσταση τέχνης. Ο Ιγκόρ Μπούνφοφ, ένας από τους αστρονόμους που εργάζονταν εκεί, μεταφέρθηκε σε ένα άλλο ραδιοτηλεσκόπιο, 60 χλμ. μακριά. Πιστεύει ότι οι άνθρωποι «ποτέ δεν κοιτάζουν τον ουρανό». Παραδέχεται ότι είναι περίεργο το συναίσθημα να γνωρίζεις πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος μελετώντας τους γαλαξίες, ενώ οι άνθρωποι δίπλα σου πολεμούν. «Είμαστε όλοι άτομα αλλά κάθε άτομο είναι ένα σύμπαν για τον εαυτό του. Δεν είμαστε διαφορετικοί από το υπόλοιπο σύμπαν, όλα είναι μια αέναη διαδικασία δημιουργίας και καταστροφής».

Το καλοκαίρι που μας πέρασε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα μίλησε για εκείνον, καθώς τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για το σύνολο της καριέρας του. Τώρα, ο 83χρονος γερμανός σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ κυκλοφορεί το βιβλίο του «Το μέλλον της αλήθειας». Τη δεκαετία του ΄90 άρχισε να χρησιμοποιεί τον όρο «εκστατική αλήθεια», μιλώντας στην ουσία για την ποιητική αλήθεια, «που φωτίζει και κινείται». Εχει γυρίσει εμβληματικά ντοκιμαντέρ και συνεχίζει να αμφισβητεί την πραγματικότητα με την ίδια πεποίθηση: ότι η ομορφιά λέει πάντα την αλήθεια. «Δεδομένου ότι χρειαζόμαστε την ομορφιά περισσότερο από ποτέ, είναι στο χέρι μας να τη μεταμορφώσουμε σε μια ένδοξη εμπειρία». Η συμβουλή του για τις νέες γενιές; «Μην το πολυσκέφτεστε. Κάντε το ούτως ή άλλως».