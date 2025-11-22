«Nebraska 82: Expanded Edition»

Bruce Springsteen

Ο Σπρίνγκστιν άρχισε να εξερευνά την «κάτω πλευρά» του Αμερικανικού Ονείρου με το «Darkness on the Edge of Town» του 1978 και το «The River» της δεκαετίας του 1980. Το «Nebraska» μετέφερε αυτή την αφήγηση από ένα ζοφερό λυκόφως σε μια νύχτα χωρίς φεγγάρι. Η πολυτελής έκδοση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πέντε δίσκους, remastered του άλμπουμ «Nebraska» του 1982 και διάφορες ακουστικές εκδόσεις. Ξεχωρίζει το σκοτεινό «Born in the USA», μόνο με κιθάρα και φωνή.