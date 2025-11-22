- Σοβαρά επεισόδια στη Μπολόνια για τον αγώνα της Βίρτους με την Μακάμπι Τελ Αβίβ – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί
- Σε μεταμοσχευτικά Κέντρα της Ιταλίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς το ζευγάρι από την Πέλλα που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
- Τραμπ για Ζελένσκι: «Αν δεν του αρέσει το σχέδιο θα πρέπει να συνεχίσει να πολεμά»
Η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στην Αθήνα
Με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας – Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» η εκθαμβωτική σταρ επιστρέφει στη χώρα μας, καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου. Το υβριδικό ντοκιμαντέρ του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε μέσα από το χρονικό της παγκόσμιας περιοδείας του θεατρικού έργου Maria Callas – Letters and Memoirs, η […]
Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»
Ο Αντώνης Ρέμος φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη Μαρινέλλα
Τιμή ρεκόρ για έργο της Φρίντα Κάλο: Πωλήθηκε 54,66 εκατ. δολάρια
Ο πίνακάς της έγινε ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που πωλήθηκε ποτέ.
«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: Οι πρώτες εικόνες από την ταινία και το εντυπωσιακό cast
Ο Κρίστοφερ Νόλαν ετοιμάζει την επική μεταφορά της Οδύσσειας με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα
Αγγλία: Επίσκεψη – έκπληξη του Μικ Τζάγκερ στο παλιό του σχολείο – Το μήνυμά του υπέρ της μουσικής
Ο Σερ Μικ Τζάγκερ πραγματοποίησε απροσδόκητη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο, Dartford Grammar, στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ο αρχηγός των Rolling Stones επισκέφθηκε επίσης τον χώρο παραστατικών τεχνών The Mick Jagger Centre, ο οποίος γιορτάζει την 25η επέτειό του, με μια σειρά από ειδικές εκδηλώσεις και παραστάσεις. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές […]