«Εκκαθάριση εν λειτουργία» είναι το κρυφό σχέδιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα ΕΛΤΑ, παραχωρώντας κομμάτι κομμάτι τα «φιλέτα» της επιχείρησης σε ιδιώτες «φίλους» της, με πιλότο το σχέδιο εκποίησης της άλλοτε κρατικής Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Ηδη, το τελευταίο διάστημα έχουν παραχωρηθεί δεκάδες Κέντρα Διανομής απευθείας σε ιδιώτες, ενώ μόλις πριν από λίγες μέρες παραχωρήθηκε στην PwC για 42 μήνες, έναντι 10 εκατ. ευρώ (δηλαδή 10.400 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα!), και η διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών των ΕΛΤΑ.

Ωστόσο, το μεγάλο «ξεδόντιασμα» των ΕΛΤΑ, που θα αφήσει την επιχείρηση μόνο με λίγα καταστήματα, αναμένεται να «πυροδοτηθεί» την ερχόμενη Δευτέρα. Εως το απόγευμα της ίδιας μέρας, έχει προγραμματιστεί να ανοίξουν οι προσφορές για διαγωνισμό που βγήκε «εν κρυπτώ» στον… αέρα από την προηγούμενη διοίκηση και αφορά την παραχώρηση σε ιδιώτες, για 8 χρόνια, της λειτουργίας των μεγάλων υπερσύγχρονων αυτοματοποιημένων Κέντρων Διαλογής (ΚΔ) των ΕΛΤΑ σε Αθήνα (Κρυονέρι) και Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο), τα οποία αποτελούν την καρδιά των Ταχυδρομείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, παραχωρείται στους ιδιώτες για 8 έτη η λειτουργία των ΚΔ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η προμήθεια, εγκατάσταση, διαλειτουργικότητα και συντήρηση του εξοπλισμού αυτοματοποίησης για αλληλογραφία και δέματα, καθώς και η λειτουργία Sorting-as-a-Service (SaaS).

Ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 7 Νοεμβρίου 2025, όμως δόθηκε παράταση έως τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, λόγω της αλλαγής στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά τον πανελλήνιο σάλο που προκάλεσε η αναγγελία του «ξαφνικού θανάτου» για 204 καταστήματα, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρ. Σκλήκα.

Αγνοώντας τη θύελλα των αντιδράσεων, ουσιαστικά, η νέα μεταβατική διοίκηση των ΕΛΤΑ σε συνεργασία με το Υπερταμείο και με το πράσινο φως της κυβέρνησης, συνεχίζει ακάθεκτη το έργο τής προηγούμενης διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρεί τώρα να παραχωρήσει σε ιδιώτες που διάκεινται φιλικά προς την κυβέρνηση το ΚΔ Αθηνών που βρίσκεται στο Κρυονέρι και το ΚΔ της Θεσσαλονίκης στο Ωραιόκαστρο.

Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα κέντρα που είναι εξοπλισμένα με το πρώτο ρομποτικό σύστημα διαλογής αντικειμένων στην Ευρώπη! Τα σημεία που κάνουν τη διαφορά στα δύο υπό παραχώρηση κέντρα είναι η ταχύτατη διαλογή των αντικειμένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (με ταχύτητες +250% σε σχέση με τα άλλα συμβατικά κέντρα), με δυνατότητα αυτόματης ζύγισης, αλλά και διασφάλιση της παράδοσης στον πελάτη σε 1 ημέρα!

Αγνωστη παραμένει η τύχη του τρίτου Κέντρου Διαλογής των ΕΛΤΑ στην Πάτρα, για το οποίο η φημολογία αναφέρει ότι πιθανότατα θα οδηγηθεί στους ιδιώτες με νέο διαγωνισμό, ενώ εάν δεν υπάρξει ενδιαφέρον, δεν αποκλείεται ακόμα και το ενδεχόμενο του λουκέτου.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Διαλογής σε μια ταχυδρομική επιχείρηση όπως τα ΕΛΤΑ θεωρούνται η καρδιά της λειτουργίας τους, καθώς απελευθερώνουν τη δυναμική της εταιρείας, προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ταχυδρομικές υπηρεσίες ακόμη υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Η αξία των δύο

Κέντρων Διαλογής

Είναι χαρακτηριστικό ότι το υπερσύγχρονο αυτοματοποιημένο ΚΔ Αττικής των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι, που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2007, αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση υποδομής στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και το πιο σύγχρονο ΚΔ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ με το ποσό των 35 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο κέντρο διαθέτει 120 mini robots που αξιοποιούν πλήρως τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μπορούν να διαχειρίζονται 5.800 αντικείμενα την ώρα, οδηγώντας τα σε 192 εξόδους για παράδοση! Το κέντρο Κρυονερίου έφερε τα ΕΛΤΑ, από πλευράς υποδομών, στην πρώτη γραμμή, μαζί με όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία. Αντίστοιχη δυναμική διαθέτει και το Κέντρο Διαλογής στη Θεσσαλονίκη, που διαθέτει πλέον 45 mini robots, τα οποία διαχειρίζονται 2.800 αντικείμενα την ώρα, οδηγώντας τα σε 120 εξόδους.

Πάντως, από τα ΕΛΤΑ υποστηρίζουν ότι «το μοντέλο της αναδιάρθρωσης για τα ΚΔ περιγράφει πως οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ θα παραμείνουν ως έχουν» και πως δεν θα υπάρξουν αλλαγές στις συμβάσεις (μόνο) του τακτικού προσωπικού. «Η παραχώρηση της λειτουργίας δεν συνδυάζεται με μείωση του εργατικού κόστους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι πριν από τα δύο Κέντρα Διαλογής η διοίκηση των ΕΛΤΑ εκχώρησε απευθείας σε ιδιώτες και 20 Κέντρα Διανομής σε Αθήνα, Κρήτη, Κόρινθο και Θεσσαλονίκη, «ξεδοντιάζοντας» το πλέον αποδοτικό κομμάτι της επιχείρησης, που θεωρείται ως το core business για όλες τις σύγχρονες ταχυδρομικές εταιρείες.

Ποιο είναι οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες

Στον διαγωνισμό για τα ΚΔ συμμετέχει η ONEX Technology Systems & Business Solutions, θυγατρική του Ομίλου Onex που διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και τα ναυπηγεία της Ελευσίνας, που βρέθηκαν αυτές τις ημέρες στην επικαιρότητα λόγω της ανάπτυξής τους σε εναλλακτικό εμπορικό λιμάνι της χώρας για τη μεταφορά ειδικά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Σημειώνεται, ότι η Onex έχει ήδη εμπλοκή στα ΕΛΤΑ, καθώς «νοικιάζει» εργαζόμενους στα ταχυδρομεία, μετά την εθελούσια έξοδο περίπου 2.000 εργαζομένων το 2021. Το «ενοικιαζόμενο» προσωπικό της Onex μείωσε σημαντικά το μισθολογικό κόστος της εταιρείας. Το ζήτημα είχε τότε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι αμοιβές των «ενοικιαζόμενων» υπαλλήλων ήταν ιδιαιτέρως χαμηλές και οι θέσεις εργασίας επισφαλείς. Παράλληλα, η ONEX έχει αναλάβει τη μεταφορά της αλληλογραφίας των ΕΛΤΑ μέσω 220 περίπου συμβάσεων συνολικής αξίας άνω των 120 εκατ. ευρώ!

Επιπλέον, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η West Postal Services (WPS), θυγατρική του Ομίλου WEST ΑΕ, του οποίου ηγείται ο πατρινός επιχειρηματίας Αντώνης Ποταμίτης. Η WPS, που έχει την έδρα της στον Γέρακα, κατέγραψε το 2024 κύκλο εργασιών 10,5 εκατ. ευρώ με σταθερά αυξητική τάση, βασιζόμενη στην αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταία της καινοτομία είναι η υπηρεσία Max Speed Delivery, που εγγυάται αυθημερόν παράδοση.

Η WPS θεωρείται ανερχόμενη υπηρεσία στις ταχυδρομικές υπηρεσίες και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αναπτύσσει λύσεις στον τομέα της τελικής παράδοσης (last mile delivery) μέσω drones.