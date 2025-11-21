Αυξανόμενη απαισιοδοξία και συσσωρευμένη δυσπιστία για την οικονομία και τους πολιτικούς θεσμούς καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, αλλά οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των ενεργειακών, με την ισχυρή αμερικανική παρουσία, φαίνεται ότι τόνωσαν την κυβερνητική εικόνα. Στη βάση αυτή, η ΝΔ αυξάνει τα ποσοστά της στην εκτίμηση ψήφου, καθώς προηγείται με 29,3%, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο από αυτό της μέτρησης του Οκτωβρίου (28,7%). Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,5%, ενώ η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας λαμβάνουν 10% και 9,8% αντιστοίχως. Το ΚΚΕ μετριέται στο 7,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,1%, η Φωνή Λογικής στο 4,4% και, τέλος, το ΜέΡΑ25 στο 3,7%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων μετριέται από τη Metron Analysis στο 11,11%.

Ακρίβεια

Πολλές βασικές παράμετροι εξακολουθούν να κρίνονται, ωστόσο, στο πεδίο της οικονομίας. Με βάση τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η προσωπική οικονομική κατάσταση των πολιτών παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται σε σχέση με έναν χρόνο πριν, ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρονται αυθόρμητα συνεχίζουν να είναι η ακρίβεια και η οικονομία, ακολουθούμενα από την κρίση θεσμών και τη διαφθορά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το 69% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς «λάθος κατεύθυνση» και το 71,2% κάνει αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αντίστοιχα, και η εικόνα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επιδεινώνεται, με αύξηση των αρνητικών γνωμών σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Παράλληλα, η αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη παραμένει χαμηλή, με τις θετικές γνώμες να μην καταφέρνουν να υπερβούν τις αρνητικές.

Τέλος, ένα 36,5% αξιολογεί θετικά την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ενα 22,5% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα που θα ίδρυε ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιστοίχως, ένα 15,3% δυνητικά θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Pulse (Σκάι), όπου με μικρή άνοδο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ λαμβάνουν στην πρόθεση ψήφου 24,5% και 11,5%, αντίστοιχα. Στην έρευνα της MRB (Open), η ΝΔ συγκεντρώνει 22% και το ΠΑΣΟΚ 10,2%.