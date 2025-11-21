Αυτές τις μέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στη Σιγκαπούρη, όπου θα παρουσιάζει το «οικονομικό θαύμα» της κυβέρνησής του σε ξένους επενδυτές, καλώντας τους να έρθουν για δουλειές στη γενναιόδωρη πατρίδα μας. Μπορεί, π.χ., να τους εξηγήσει πώς η κυβέρνησή του προχθές έδωσε δώρο 400 στρέμματα γης και άδεια για νέο λιμάνι, δίπλα σε υπάρχον λιμάνι, χωρίς σχεδιασμό και διαγωνισμό παραχώρησης δημόσιας περιουσίας, όλα αυτά με μια απλή νομοθετική ρύθμιση. Θα τους αρέσει.

Εχει ένα πρόβλημα, όμως, ο Μητσοτάκης. Οτι για να εκλεγεί χρειάζεται κι αυτούς που ο υπουργός του αποκαλεί «γκρινιάρηδες» και «μίζερους». Την πλέμπα. Αλλά αυτός μοιάζει να ζει σε ένα σύμπαν όπου οι μη προνομιούχοι έχουν την κακή συνήθεια να του χαλάνε το κέφι και τα power point.

Στο σύμπαν του Μητσοτάκη το κατά κεφαλήν εισόδημα έχει βελτιωθεί. Απλώς τυχαίνει να μην παρατηρεί ότι η βελτίωση αφορά το 10% του πληθυσμού. Στο μητσοτάκειο σύμπαν δεν φαίνεται ότι το 40% του πληθυσμού βλέπει το εισόδημά του να εξαφανίζεται σε ενοίκιο και βασικές ανάγκες. Δεν ακούει όταν η ΕΛΣΤΑΤ του λέει ότι το 19,6% είναι σε πραγματική απειλή φτώχειας. Δεν φταίει αυτός, στο σύμπαν του τα στοιχεία της Eurostat για την αγοραστική δύναμη είναι υποσημειώσεις. Από το ίδιο σύμπαν, άλλωστε, προσγειώθηκε τις προάλλες στη Βουλή, όπου δήλωσε περιχαρής ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις μας. Μόνο που δεν πρόσεξε ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου το 70% των Ελλήνων έχει καταθέσεις από 0 έως 1.000 ευρώ το πολύ, ενώ ένα 13% έχει από 1.000 έως 5.000. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, ναι. Των πλουσίων.

Μετά την ομιλία αυτή, μάλιστα, ο Μητσοτάκης έκατσε στο εντευκτήριο με τους βουλευτές της ΝΔ για καφέ. Κι έκανε χαβαλέ για τις τιμές των ρεβιθιών επειδή είπε, λέει, ο Ανδρουλάκης ότι είναι 15 φορές πιο ακριβά από το χωράφι στο ράφι. Δεν πτοήθηκε ούτε όταν η ίδια η αδελφή του τού επεσήμανε ότι τα όσπρια έχουν πράγματι εκτιναχθεί. Λογικό. Δεν φταίει αυτός. Οταν έχεις πιστέψει ότι το άσμα «μετά από σένα το χάος / μετά από σένα το τίποτα» έχει γραφτεί για σένα, δεν θα σκάσεις για τις φακές και τα φασόλια. Αν τους πέφτουν ακριβά, ας φάνε σασίμι και πολυδιάστατη διπλωματία.