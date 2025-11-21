Η χθεσινή ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τον Διαμαντή Καραναστάση ήταν μόνο 1.432 λέξεις. Το ρεζουμέ δεν είναι στο εγκώμιο που του έπλεξε, το οποίο ήταν πιστό στο ναρκισσιστικό ύφος του δικού του ποστ αποχώρησης. Είναι στη «συγγνώμη» που του ζητάει επειδή δεν κατάφερε να καθαρίσει «ακόμη αυτό το τόσο βρώμικο τοπίο» και στην υπόσχεσή της να μην πάψει να μάχεται «μέχρι να καθαρίσει η Βουλή». Τον νου σας. Εχει το σπάνιο προσόν να κάνει την καθαριότητά της πιο άβολη και πιο ανυπόφορη από την ίδια τη βρωμιά.

Δυνατότητες

Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέλαβε το ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ κι ενημέρωσε τους αυτοδιοικητικούς πως παρότι ως πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες, τις οποίες προτίθεται να αξιοποιήσει «στο έπακρον». Ποιος στο Μαξίμου σκέφτηκε άραγε ότι δίνοντας το τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα σε έναν θεωρητικό της γαλάζιας αντιπολίτευσης θα λύσει ένα από τα πολλά εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ; Γιατί του αξίζει ένα χρυσό βατόμουρο.

Απώλεια

O «Χασάπης» του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Στρατάκης, είπε ενώπιον της Εξεταστικής ότι ήταν ΠΑΣΟΚ αλλά μετά τον θάνατο του Ανδρέα, πέθανε το ΠΑΣΟΚ. Η εκπρόσωπος του Κινήματος, Μιλένα Αποστολάκη, φέρεται να του απάντησε πως δεν είναι απώλεια για το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ανήκει στις τάξεις του σήμερα. Σχολίασε και τη συνέπεια των απόψεων και της ιδεολογίας κάποιου που δηλώνει θαυμαστής του ιδρυτή του Κινήματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά – μεταξύ μας – δεν ήταν απαραίτητο. Ως γνωστόν, πολλοί πολιτευτές δεν συμφωνούν απαραίτητα με ό,τι λένε.

Συνάντηση

Σήμερα, όπως ανακοίνωσε στους ακολούθους του στο Truth Social o αμερικανός πρόεδρος, θα συναντήσει τον «κομμουνιστή» Ζοράν Μαμντάνι στο Οβάλ Γραφείο. Προσδεθείτε, πάρτε ποπ-κορν κι ετοιμαστείτε για ένα πολιτικό σόου. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος, άλλωστε, κέρδισε και επειδή αυτοσυστήθηκε ως αυτός που θα προστατεύσει τη Νέα Υόρκη από τον Τραμπ. Για την ιστορία, πάντως, ο POTUS ήδη διακηρύσσει ότι οι Ρεπουμπλικανοί είναι «το κόμμα των προσιτών τιμών». Οπότε, η ατζέντα του 34χρονου τον απειλεί.