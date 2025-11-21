Mε τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης ανοίγει ο δρόμος για τον νέο αναπτυξιακό κόμβο στα Nαυπηγεία Ελευσίνας. H σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στις 27 Νοεμβρίου 2025 και στόχο έχει η ευρύτερη περιοχή στα Ναυπηγεία Ελευσίνας να εξελιχθεί σε μεγάλο αναπτυξιακό κέντρο, με λιμενικές, εμπορικές, μεταφορικές, ενεργειακές και αμυντικές δραστηριότητες, νέες υποδομές, θέσεις εργασίας και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 αφορά τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με την οποία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ως ισχυρού ενεργειακού, εμπορικού και διαμετακομιστικού κέντρου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι προς το εθνικό συμφέρον της χώρας και θα ενισχυθεί. «Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος για το αμερικανικό LNG για όλη την Ευρώπη», τόνισε. Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε έμφαση στην ασφάλεια που προσφέρουν αυτές οι επενδύσεις στην πατρίδα μας, αλλά και στον θετικό οικονομικό αντίκτυπο που θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα για όλους τους Ελληνες. «Ενισχύοντας την παραγωγικότητα της οικονομίας, αυξάνονται και οι μισθοί», είπε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ζητώντας απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν. «Η νέα Αρχή έχει την αποδοχή της κοινωνίας με συντριπτικά ποσοστά.