Είναι γεγονός. Ελάχιστοι την πίστεψαν. Οι περισσότεροι την είχαν τρίτη σε πιθανότητες απευθείας πρόκρισης στον όμιλο, πίσω από Δανία και Ελλάδα. Ισως εδώ να «ευθύνεται» και η μεγαλειώδης νίκη μας στη Γλασκώβη την περασμένη άνοιξη για το Nations League. Κι όμως, οι Σκωτσέζοι με αυτό το δυναμικό στυλ που ισοδυναμεί με «σήμα κατατεθέν τους», κατάφεραν να ρίξουν στο καναβάτσο όχι μόνο τη δική μας εθνική ομάδα αλλά και τη Δανία.

Αν κάποιος θέλει, όμως, να δει τα πράγματα με πιο καθαρή ματιά, έστω και εκ των υστέρων, διαπιστώνει πως η προσέγγιση του στυλ «τρίτη και καταϊδρωμένη η Σκωτία», απέχει από την πραγματικότητα. Προσοχή: δεν έγινε… Βραζιλία ή… Ισπανία, μήπως όμως το ευρύ κοινό και κυρίως οι ιθύνοντες της Γαλανόλευκης, απέτυχαν να τη «μετρήσουν» σωστά; Ιδού το γιατί.

Με εξαίρεση τον γκολκίπερ Γκόρντον που κλείνει τον επόμενο μήνα τα 43 του χρόνια και στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα βαδίζει στα 44 και άρα είναι από μόνος του θέμα σημαντικό που πάει σε τέτοια ηλικία σε τελική φάση σπουδαίας διοργάνωσης, οι υπόλοιποι έχουν την καλή έως εξαιρετική τους πορεία και ασφαλώς αξία.

Ο Αντι Ρόμπερτσον στα 31 του κάπτεν της Εθνικής Σκωτίας, συνεπής αριστερός μπακ, με θητεία στη Λίβερπουλ για χρόνια και χρόνια και ουσιαστικά ο άνθρωπος που έκλεινε στον Τσιμίκα την πόρτα της βασικής ενδεκάδας των Κόκκινων. Κάτι λέει το ανωτέρω, σωστά;

Ο Σκοτ Μακ Τομινέι στα 28 του χρόνια, έλαμψε σε αυτό το σφιχτό τουρνουά, ήταν από το 2017 έως το ’24 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα μέσα στους πρώτους 15 ποδοσφαιριστές που υπολόγιζαν οι προπονητές. Πού βρίσκεται τώρα; Σε ένα τοπ ιταλικό κλαμπ όπως είναι η Νάπολι.

Ο Λιούις Φέργκιουσον, επίσης δυνατό όνομα, εισπράττει κοντά στα 5 εκατ. και για τέτοιο ποσό δέχθηκε να δεσμευτεί έως το καλοκαίρι του ’29 με την Μπολόνια και να σημειώνει γκολ στο Καμπιονάτο.

Σπέσιαλ περίπτωση δείχνει ο ηλικίας 20 ετών Μπεν Γκάνον Ντόακ. Στην Πρέμιερ Λιγκ και αυτός, με τη φανέλα της Μπόρνμουθ. Υπάρχει εδώ η εξής διαφορά: στα 17 του τον «τσίμπησε» η Λίβερπουλ, δεν έπιασε, αλλά ήταν ο νεαρότερος Σκωτσέζος που έπαιξε στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Και επίσης: καριέρα ολκής κάνει στη δυνατή Αστον Βίλα ο Μακ Γκιν, ο Χίκεϊ θεωρείται ελπιδοφόρος και παίζει τόσο δεξιά όσο και αριστερά στην Μπρέντφορντ, ο Μακ Κένα ενίσχυσε στο πρόσφατο παρελθόν τη Νότιγχαμ, ενώ και ο Κρίστι στην Πρέμιερ Λιγκ αγωνίζεται με τα χρώματα της Μπόρνμουθ.

Συμπέρασμα: δεν πρόκειται για ομάδα τόσο ατάλαντων όσο αρκετοί πιστεύουν. Ναι, τα τεχνικά τους προσόντα ίσως απέχουν από το να τους θεωρήσουμε… καλλιτέχνες στο χορτάρι, ποιος όμως μπορεί να υποτιμήσει τη διαδρομή και το βιογραφικό τους που «λέει» αρκετά παραπάνω πράγματα;