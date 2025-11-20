Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ στην τριετία 2026-2028, με το 93% των κεφαλαίων αυτών να κατευθύνεται σε νέα έργα και στόχο τα EBITDA να φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες στο Λονδίνο η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζοντας στους θεσμικούς επενδυτές τους στόχους του Ομίλου, στο πλαίσιο του Capital Markets Day 2025.

Το πλάνο για την επόμενη τριετία (2026-2028) βασίζεται στο καθετοποιημένο μοντέλο του Ομίλου, έχει στο επίκεντρο επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου.

«Το 2019 πήραμε μια απόφαση: να γίνουμε μια σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: οι στόχοι μας – οικονομικοί και στρατηγικοί – έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Ομως δεν εφησυχάζουμε – το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν. Γι’ αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από 10 δισ. ευρώ επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως powertech όμιλος. Οραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται» δήλωσε στη διάρκεια της παρουσίασης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ κ. Γεώργιος Στάσσης.

Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου ΔΕΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση, μεταξύ 2026 και 2028, η ΔΕΗ στοχεύει:

Στην ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Επίσης, σε ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος, κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, παράγουν μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν στην ευστάθεια του συστήματος. Στόχος η πλήρης απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου σε σχέση με το 2019.

Επιπλέον, σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% ετήσια την τριετία, στα 6,5 δισ. ευρώ το 2028, καθώς και ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania και ισχυροποίηση της παρουσίας σε ελκυστικές διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Νέες λύσεις

Στο πλάνο είναι ακόμα η παροχή νέων λύσεων προστιθέμενης αξίας για πελάτες, όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στο σπίτι, Fiber-To-The-Home κ.ά.