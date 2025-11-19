Το κρίσιμο, το αποφασιστικό, το θεμελιώδες ερώτημα το έθεσε πρόσφατα ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης: μπορείς να είσαι και αριστερός και Ελληνας; Η απάντηση που έδωσε εκείνος, κρίνοντας από τις άδειες καρέκλες στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, είναι αρνητική. Πρόσθεσε βέβαια κι ένα «πλέον», ότι δηλαδή κάποτε μπορούσες να συνδυάσεις τις δύο ιδιότητες, αλλά όχι πια. Δεν διευκρίνισε ποιο είναι το σημείο καμπής, αλλά πρέπει να του αναγνωριστεί ότι άνοιξε μια συζήτηση.

Οπως επίσης ότι χάραξε μια «γραμμή». Η Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ, ας πούμε, επισήμανε με ενθουσιασμό ότι ο Δρυμιώτης «τα είπε όλα». Σε χθεσινή εκπομπή στον ΣΚΑΪ, πάλι, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος κατηγόρησε τον συνάδελφό του από το ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή ότι «είναι στη γραμμή Δρυμιώτη». Αφορμή ήταν η άποψη που εξέφρασε ο πράσινος βουλευτής Επικρατείας ότι, εξαιτίας του Αλέξη Τσίπρα, σήμερα ντρέπεται να πει κανείς ότι είναι αριστερός, όπως κάποτε ντρεπόταν να πει ότι είναι δεξιός. Αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το αν ένας αριστερός μπορεί να είναι Ελληνας, οπότε ο Καραμέρος πέρασε γρήγορα σε άλλη πίστα και εκτόξευσε εναντίον του συνομιλητή του την, ομολογουμένως πρωτότυπη, και σίγουρα πνευματώδη, κατηγορία ότι «προσπαθεί να πατήσει ντεμπραγιάζ με το δεξί πόδι».

Αραγε αυτό σημαίνει ότι πατάς γκάζι με το αριστερό, κινδυνεύοντας να μπουρδουκλωθείς, ή ότι τα κάνεις όλα με το δεξί, προκαλώντας βέβαιη σύγκρουση; Αλλο ένα ανοιχτό ερώτημα.

Είναι αλήθεια ότι ο Καραμέρος τελούσε υπό σύγχυση, γιατί λίγο νωρίτερα είχε ισχυριστεί ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου προέρχεται από την Κεντροαριστερά, καθώς είχε δουλέψει στο γραφείο του Λαφαζάνη. «Εμένα δεν θα με σπιλώνετε!» απάντησε εκείνη, με μια δόση υπερβολής είναι αλήθεια, καθώς πρώην κεντροαριστερή την είπαν, όχι κλέφτρα ή διεφθαρμένη, εκτός αν εννοούσε φυσικά ότι ένας αριστερός δεν μπορεί όχι μόνο να είναι Ελληνας, αλλά ούτε και έντιμος. Τρίτο αναπάντητο ερώτημα.

Για να επανέλθουμε πάντως στον Δουδωνή, αυτό που είπε δεν απέχει πολύ από την αλήθεια, τουλάχιστον στη χώρα που φιλοξενεί τον εξυπνότερο λαό του κόσμου. Γιατί μπορεί στο εξωτερικό ο Μαρξ να επιστρέφει στην επικαιρότητα, και πολλοί μύθοι γύρω από τη θεωρία του να καταρρίπτονται, αλλά εδώ όποιος τολμά να πει ότι είναι αριστερός πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να απολογηθεί για τις κωλοτούμπες του Τσίπρα και στη χειρότερη για τα εγκλήματα του Στάλιν. Κι αν τολμήσει να ψελλίσει ότι με τους Κνίτες έπαιζε στα νιάτα του ξύλο και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ποτέ, πέφτει πάνω στον Αδωνη που του λέει ότι ζει από τη μιζέρια, πουλάει μιζέρια και δεν θέλει να χαρεί στη ζωή του. Ή αριστερός ή χαρούμενος.

Κι αν γλιτώσει κι απ’ αυτόν, θα έρθει η χλεύη των παλιών αριστερών, των ακροκεντρώων ντε, για να τον αποτελειώσει.