Γαλάζιοι ιστοριοδίφες λένε ότι το κόμμα τους έχει παράδοση στα τραπέζια. Αυτό το έθιμο θέλει να εκμεταλλευτεί η κυβερνητική έδρα για να ρετουσάρει το προφίλ της συμπολίτευσης – για να αλλάξει την αίσθηση που αποκομίζει η κοινή γνώμη από τη σπουδή που δείχνουν αρκετά μέλη της ΚΟ της ΝΔ στην άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στην κυβέρνηση, δηλαδή. Το εσπρεσάκι στο εντευκτήριο της Βουλής, την Παρασκευή, ήταν το πρώτο από τα media events που σχεδιάζονται για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να αναφέρει «πρέπει πάντα να ακούμε τους βουλευτές γιατί μεταφέρουν την πραγματική εικόνα», ενώ τα φωτογραφικά στιγμιότυπα των χαμογελαστών γνωστών αντιφρονούντων να τον περιστοιχίζουν λανσαρίστηκαν ως ενσταντανέ κομματικής ενότητας. Ετσι, στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται μια σειρά από τραπεζώματα του επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στους εθνοπατέρες του – τα οποία εκτιμάται ότι θα συσφίξουν τις σχέσεις τους. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη φιξαριστεί. Ωστόσο, παροικούντες την πολιτική αγορά δεν χρειάζεται να τις γνωρίζουν για να κατηγοριοποιήσουν τις μαζώξεις ως group therapy (ή, όπως αποκαλείται κάθε παρόμοια ενέργεια στην πολιτική αργκό, μασάζ) των νεοδημοκρατών προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη συσπείρωση.

Βάσανα

Η μέθοδος δοκιμάστηκε και στην περσινή εορταστική περίοδο. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που δεν είχε 3 μπροστά, οι εσωκομματικές γκρίνιες ακούγονταν δυνατότερα. Το κάλεσμα ήταν για τον Οκτώβριο αλλά τελικά μεταφέρθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου. Τα μπέργκερ, οι τσικουδιές και το κρασί στο μπαλκόνι του Μαξίμου έφτιαξαν το κλίμα. Ομως, η νεοδημοκρατική ευφορία δεν κράτησε πολύ. Τα γεγονότα – με τη μακμιλανική έννοια – τη μετέτρεψαν σε περίσκεψη και δυσαρέσκεια.

Γι’ αυτό, μέχρι σήμερα στους κόλπους της συμπολιτευόμενης ΚΟ υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι οι ζυμώσεις τέτοιου είδους δεν αρκούν, αφού τα λάθη στην κυβερνητική διαχείριση της επικαιρότητας συνεχίζονται (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ είναι μερικά από τα παραδείγματα που επικαλούνται για να στηρίξουν το επιχείρημά τους). Στην πρώτη τετραετία, το πρωθυπουργικό γραφείο είχε την άνεση να εστιάζει στον κεντρώο μετασχηματισμό της ΝΔ και την περιλάλητη τριγωνοποίηση. Σήμερα, καλείται να αντιμετωπίσει τη γνωστή κατάρα της δεύτερης θητείας. Κι η ανάγκη για κομματικές συνάξεις με χαλαρή διάθεση το μαρτυρά. Δεν έχει πλέον τη δημοσκοπική πολυτέλεια να αγνοεί όσους δηλώνουν εκπρόσωποι της ραχοκοκαλιάς της παράταξης. Γιατί αυτοί υποφέρουν τα βάσανα στις εκλογικές τους περιφέρειες μόνο επειδή γνωρίζουν τα (μεγαλύτερα) βάσανα της αντιπολίτευσης.