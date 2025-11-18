Ο πρόεδρος της UBS Κολμ Κέλεχερ και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ συζήτησαν κατ’ ιδίαν τη μεταφορά της έδρας της τράπεζας στις ΗΠΑ, καθώς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη Ζυρίχη διερευνά σχέδια έκτακτης ανάγκης για να εγκαταλείψει την Ελβετία εάν η κυβέρνηση δεν υποχωρήσει για τους νέους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας που θέλει να περάσει στη χώρα. Οι Κέλεχερ και Μπέσεντ είχαν συνομιλίες τους τελευταίους μήνες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να γίνει μια μετακόμιση στις ΗΠΑ για την έδρα της τράπεζας, με την κυβέρνηση Τραμπ να είναι θετική στο να καλωσορίσει ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ελβετίας, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλούνται οι «Financial Times». Οι συνομιλίες με τον Μπέσεντ αποτελούν μέρος συνεχιζόμενης προσπάθειας του Κέλεχερ να ασκήσει πίεση στην ελβετική κυβέρνηση σχετικά με τις προτεινόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα ανάγκαζαν τη UBS να διατηρεί επιπλέον 26 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαίων, μια κίνηση που η UBS έχει χαρακτηρίσει ως ακραία και δυσανάλογη. Η UBS έχει υποστηρίξει ότι οι νέες απαιτήσεις υπερβαίνουν αυτές που απαιτούνται από τους ανταγωνιστές της παγκοσμίως και πως θα μειώσουν την ικανότητά της να είναι ανταγωνιστική διεθνώς.

Βαρίδι €500 εκατ. από αγροτικές επιδοτήσεις

Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας παραμένουν ευνοϊκές κατά την περίοδο 2025 – 2027 τονίζει η Κομισιόν στην έκθεσή της. Ωστόσο, χτυπά το καμπανάκι για ένα πιθανό δημοσιονομικό βάρος περίπου 473 εκατ. ευρώ, το οποίο σχετίζεται με διόρθωση στις αγροτικές επιδοτήσεις της ΕΕ (0,2% του ΑΕΠ). Δεν διευκρινίζεται αν αφορά το πρόστιμο ΟΠΕΚΕΠΕ ή εάν πρόκειται για νέα πρόβλεψη. Για το θέμα ρωτήθηκε Βάλντις Ντομπρόβσκις αλλά απέφυγε το σχόλιο, παραπέμποντας στους εν εξελίξει ελέγχους των ευρωπαϊκών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές.

Ρεκτιφιέ στο «Σπίτι μου 2»

Τα «μερεμέτια» που έρχονται στο «Σπίτι μου 2» αποκάλυψε χθες ο Νίκος Παπαθανάσης. Μιλώντας στον Σκάι δήλωσε ότι παρατείνεται κατά 5 μήνες το χρονικό περιθώριο για την υποβολή αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2026 αντί για 31 Δεκεμβρίου 2025 με την τελική εκταμίευση να μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 31 Αυγούστου 2026. Παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια από 20.000 ευρώ στα 25.000 ευρώ για τον άγαμο, από 28.000 ευρώ στα 35.000 ευρώ για τον έγγαμα ενώ η προσαύξηση για κάθε παιδί ανεβαίνει από τα 4.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Το όριο για μονογονεϊκές οικογένειες αυξάνεται από τα 31.000 ευρώ στα 39.000 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 10.610 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο 65,9% του προϋπολογισμού των 2 δισ ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμα άνω των €10 δισ.

Το φράγμα των 10 δισ. ευρώ έσπασε το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 10,298 δισ. ευρώ με την υπέρβαση έναντι των στόχων να εκτιμάται στα 1,427 δισ. ευρώ εξαιρουμένων των ετεροχρονισμένων δαπανών και εσόδων, το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 59,322 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,083 δισ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.) όσο και από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2025.

Πληρωμές με ΙRIS σε όλη την αγορά

Σε εφαρμογή θέτει η ΑΑΔΕ από την 1η Δεκεμβρίου 2025 την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS σε όλες τις λιανικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών, εντάσσοντας το σύστημα άμεσων πληρωμών στις καθημερινές συναλλαγές. Με μια σειρά αποφάσεων που υπογράφει ο Γιώργος Πιτσιλής, οι οποίες εκδόθηκαν έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τη Φορολογική Διοίκηση και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Σταθερότητα στα επιτόκια

Σταθερό στο 2% αναμένεται να μείνει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ και στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του παρατηρητηρίου πληθωρισμού της ΤτΕ. Οπως επισημαίνει η κεντρική τράπεζα, οι αγορές είναι βέβαιες κατά 70% ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα και στο σύνολο του 2026. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει περιοριστεί σε χαμηλότερες τιμές τους τελευταίους μήνες και διαμορφώθηκε στο 1,6% τον Οκτώβριο, ενώ στην Ευρώπη η καθοδική τάση έχει ξεκινήσει νωρίτερα.

Εκτίναξη των τιμών

Την πορεία του πληθωρισμού κατά τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει σε δική της μελέτη και η Eurobank, που τονίζει ότι οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 35,3% στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα, έναντι 33,9% στην ευρωζώνη. Μεγάλες είναι οι αυξήσεις και στην εστίαση (27,2%), ενώ ακολουθούν στέγαση, νερό, ηλεκτρικό, αέριο και άλλα καύσιμα (23,2%), ένδυση και υπόδηση (21,2%), μεταφορές (14,3%), υγεία (11,9%), εκπαίδευση (10,7%), αναψυχή (8,6%). Συγκριτικά με το σύνολο της ευρωζώνης, στις περισσότερες κατηγορίες οι αυξήσεις των τιμών είναι χαμηλότερες στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι αντίστοιχες οι αυξήσεις στους μισθών, που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να τρέχουν με ρυθμούς πέριξ του 4%, ενώ στην Ελλάδα διαμορφώνονται κοντά στο 3% ετησίως.