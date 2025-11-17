Φορώντας φτερά και κολιέ με χάντρες, υπό τους ρυθμούς τυμπάνων και παραδοσιακών τραγουδιών, κάποιοι κρατώντας τόξα, άλλοι κουβαλώντας τα παιδιά τους, εκπρόσωποι των αυτόχθονων πληθυσμών της Βραζιλίας αναμείχθηκαν με χιλιάδες ακτιβιστές από όλον τον κόσμο το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πορείας στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Στόχος τους: να ασκήσουν πίεση στους συμμετέχοντες στην Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα COP30, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή σε αυτήν την πόλη του Αμαζονίου, για να επιτύχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτή ήταν η πρώτη τέτοια διαδήλωση εδώ και τρία χρόνια, καθώς οι διαμαρτυρίες απαγορεύτηκαν στα κέντρα των πόλεων Μπακού (Αζερμπαϊτζάν), Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και Σαρμ ελ Σέιχ (Αίγυπτος), όπου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες χρονιές αυτή η σημαντική σύνοδος κορυφής για το κλίμα. «Θέλουμε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι ο Αμαζόνιος δεν είναι η εικόνα καρτ ποστάλ που παρουσιάζει η βραζιλιάνικη κυβέρνηση» τόνισε η Νάντια Ακάουα, μια από τις εκπροσώπους της φυλής Τουπινάμπα στην Πολιτεία Μπαΐα, με το κάτω μέρος του προσώπου της βαμμένο κόκκινο.

Οπως και άλλοι, πιστεύει ότι η διάσκεψη αποκλείει τους ανθρώπους, ειδικά τους αυτόχθονες, από τις διαπραγματεύσεις. «Οι διαπραγματευτές θα πρέπει να μιλούν για τις λύσεις των κοινοτήτων μας για τη φύση» παρατηρεί. Αντ’ αυτού, «διαπραγματεύονται για το νερό μας, τα δάση μας και τον αέρα μας», καταγγέλλοντας τις εταιρείες εξόρυξης και τις αγροτικές επιχειρήσεις που «καταστρέφουν τα εδάφη μας, τα δάση μας, μας δηλητηριάζουν, μας απειλούν».