Διαδηλωτές που κρατούσαν κοντάρια εισέβαλαν με τη βία στον χώρο όπου διεξαγόταν η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στη Μπελέμ της Βραζιλίας και συγκρούστηκαν με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο.

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο του χώρου, η οποία στη συνέχεια σφραγίστηκε με τραπέζια.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε έναν φρουρό ασφαλείας να μεταφέρεται εσπευσμένα σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ κρατούσε το στομάχι του.

Οι διαδηλωτές αποχώρησαν λίγο μετά τα επεισόδια.

Οι διαδηλωτές ανήκαν σε μια ομάδα εκατοντάδων ατόμων που πορεύτηκαν προς τον χώρο διεξαγωγής της συνόδου σύμφωνα με έναν άλλο μάρτυρα που επικαλέστηκε το Reuters.

Ένας άλλος φρουρός ασφαλείας είπε στο Reuters ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα βαρέλι που πέταξε ένας διαδηλωτής και είχε ένα κόψιμο στο μέτωπό του.