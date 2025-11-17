Με την αυτοπεποίθηση που γεννά μια ομάδα που γνωρίζει ακριβώς ποια είναι και πού θέλει να φτάσει, η Εθνική των Ελπίδων, συνεχίζει να υφαίνει μια πορεία υποδειγματική. Η νίκη με 3-0 επί της Γεωργίας στο «Απόστολος Νικολαΐδης», δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα. Ηταν μια ολοκληρωμένη επίδειξη ανωτερότητας, ωριμότητας και αγωνιστικής συνέπειας. Με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες και μόλις δύο γκολ παθητικό, η Ελλάδα δεσπόζει στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO U21 2027, αποπνέοντας τη βεβαιότητα μιας ομάδας που θέλει να πετύχει τον μεγάλο της στόχο με σοβαρότητα και σταθερότητα.

Η αναμέτρηση με τη Γεωργία ξεκίνησε με μια αναστάτωση στο 5′, ωστόσο οι έλληνες διεθνείς αντέδρασαν με ψυχραιμία, αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο. Ο Καλοσκάμης είχε την πρώτη ελληνική ευκαιρία, ενώ Πνευμονίδης και Τζίμας απείλησαν με συνεχείς επιθέσεις. Η πίεση κορυφώθηκε λίγο πριν απ’ το ημίχρονο και απέφερε τα αναμενόμενα. Στο 44′ ο Τζίμας άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και ένα λεπτό αργότερα ο Καλογερόπουλος, με μια δυναμική κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ, έκανε το 2-0. Ηταν ένα εκρηκτικό δίλεπτο που επιβεβαίωσε την ελληνική κυριαρχία.

Στο δεύτερο μέρος, ο Μπότης χρειάστηκε να επέμβει σε ένα δυνατό σουτ του Γκβασάλια, ωστόσο η Ελλάδα ανέκτησε γρήγορα τα ηνία. Το δοκάρι του Κούτσια στο 65΄ έδειξε ότι οι διεθνείς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Η Γεωργία αστόχησε σε πέναλτι στο 75΄ και στο 79΄ ο Κεραμίτσης σφράγισε το τελικό 3-0, εκμεταλλευόμενος ιδανικά τη σέντρα του Γκούμα.

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος (58′ Κάτρης), Αλεξίου, Αλεν, Κοντούρης (65′ Κεραμίτσης), Καλοσκάμης, Γκούμας (80′ Μπρέγκου), Πνευμονίδης (58′ Παπακανέλλος), Σμυρλής, Τζίμας (65′ Κούτσιας).

– Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 16:00 (ελεύθερη είσοδος, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), η Ελλάδα υποδέχεται στη Λιβαδειά τη Βόρεια Ιρλανδία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια πρόκρισης της Γαλανόλευκης.

Η υπόθεση «πρόκριση»

Οι εννέα νικητές των ομίλων και ο καλύτερος δεύτερος (χωρίς να υπολογίζονται τα αποτελέσματα απέναντι στις ομάδες που τερμάτισαν στην έκτη θέση) προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση του τουρνουά, στην οποία θα βρίσκονται ως συνδιοργανωτές η Αλβανία και η Σερβία.

Στα μπαράζ (Νοέμβριος 2026) θα συμμετάσχουν οι οκτώ ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση των ομίλων, πλην της καλύτερης δεύτερης που προκρίνεται απευθείας. Οι ομάδες αυτές θα αναμετρηθούν σε ζευγάρια, με διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας, και από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θα προκύψουν οι τελευταίες ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε τέσσερα γήπεδα της Αλβανίας (Τίρανα, Ελμπασάν, Σκοντέρ, Ρογκόζινε) και τέσσερα της Σερβίας (Νόβισαντ, Λέσκοβατς, Ζάγιετσαρ, Λόζνιτσα).

Και στο βάθος… Ολυμπιακοί Αγώνες!

Οπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις Κ21 που διεξήχθησαν έναν χρόνο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι και αυτό το τουρνουά θα αποτελέσει την ευρωπαϊκή διαδικασία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Οι τέσσερις εθνικές ομάδες που θα βρεθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών του 2028, στο οποίο κάθε χώρα θα εκπροσωπηθεί από την Εθνική Ομάδα U23, με δυνατότητα συμμετοχής έως και τριών παικτών άνω των 23 ετών.