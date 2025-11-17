Ενόψει της έκδοσης της «Ιθάκης», ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι μόνο θέμα συζήτησης πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο άλλο ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απέκλεισε («Καρφί») την πιθανότητα συνεργασίας του κόμματός του με τον πρώην πρωθυπουργό: «Κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την Αριστερά», σχολίασε, τονίζοντας πως ο Τσίπρας έχει κριθεί και ξανακριθεί τόσο ως κυβέρνηση όσο και ως αντιπολίτευση. «Οχι τις ανεκπλήρωτες προσωπικές φιλοδοξίες του παρασκηνίου», επεσήμανε ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης – που ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Άλλη γραμμή

Γιατί αυτά τα σχόλια έχουν ενδιαφέρον, γιατί συζητήθηκαν τόσο πολύ εντός του ΠΑΣΟΚ; Γιατί ο Χριστοδουλάκης επί της ουσίας διαφοροποιείται από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει επισημάνει πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνομιλεί με όλες τις πλευρές, ακόμα και με αυτήν του πρώην πρωθυπουργού. Παρότι πολλά έχουν ακουστεί για τη σημερινή σχέση των δύο αυτών προσώπων, που συμμάχησαν στις τελευταίες πασοκικές εκλογές, αυτή είναι η πρώτη δημόσια και πολιτική διαφοροποίηση μεταξύ τους – που μπορεί να έγινε χωρίς συγκεκριμένη αναφορά από την πλευρά Χριστοδουλάκη σε δηλώσεις Δούκα, αλλά σαφώς αρχίζει να περιγράφει μια άλλη γραμμή. Η οποία δεν αποκλείεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά, έως τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές.

Απάντηση;

Ο κομματικός πατριωτισμός και η εξαίρεση ενός προσώπου που έχει κριθεί σε εκλογές, συνδεδεμένου με μια συγκεκριμένη εποχή, δείχνει τουλάχιστον μια διάθεση από πλευράς Χριστοδουλάκη – που γενικά έχει εμφανιστεί ανοιχτός στις προοδευτικές συνεργασίες. Προφανώς, επίσης, η διαφοροποίηση του Χριστοδουλάκη δεν πέρασε απαρατήρητη από την πλευρά του δημάρχου Αθηναίων, η οποία ωστόσο επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, καθώς υπάρχει και ένα συνέδριο που έρχεται. Απάντηση δεν υπάρχει, καθώς η πλατεία Κοτζιά επιλέγει να μη σχολιάζει την ερμηνεία που δίνεται στη δήλωση του Χριστοδουλάκη. Τουλάχιστον για την ώρα. Η κινητικότητα, πάντως, έχει πιάσει την προσοχή και των υπόλοιπων κεντροαριστερών φυλών, προεδρικών και μη.

Γαλάζιοι σύνεδροι

Δεν θα κάνει βέβαια μόνο το ΠΑΣΟΚ συνέδριο. Μετά τον καφέ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εντευκτήριο με τους γαλάζιους βουλευτές και την προσπάθεια να χαμηλώσουν οι εσωκομματικοί προβολείς που είχαν ανάψει όλο το προηγούμενο διάστημα, στην Πειραιώς ετοιμάζονται για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής, όπου η βάση της ΝΔ θα εκλέξει τοπικές οργανώσεις, αλλά επίσης και τους 1.000 συνέδρους για το συνέδριο της επόμενης άνοιξης. Και αυτό το συνέδριο έχει επίσης ενδιαφέρον, γιατί θα αναδείξει τη νέα Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ, η οποία είναι το κορυφαίο όργανο του κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων πρωτοκλασάτων στελεχών, δουλεύουν από τώρα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα – όποτε κι αν αυτή έρθει.

