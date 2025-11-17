Μεγάλη αβεβαιότητα και ανησυχία διακατέχει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης, ως προς την τύχη της οικοδομησιμότητας των ακινήτων τους, του βασικού δηλαδή στοιχείου που προσδιορίζει τη χρησιμότητα και την αξία τους.

Αιτία είναι οι νομοθετικές και νομολογιακές εκκρεμότητες που χαρακτηρίζουν σήμερα το πολεοδομικό τοπίο της χώρας μας, όχι μόνον στην εκτός, αλλά και στην εντός σχεδίου δόμηση, οι εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς ενστάσεις κατά των δασικών χαρτών που τα έχουν δει όλα «δάσος» και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα σήμερα είναι χιλιάδες οι ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα που έχουν καταθέσει από χρόνια αιτήσεις με πλήρεις μελέτες στις υπηρεσίες δόμησης προκειμένου να οικοδομήσουν νόμιμα επί ακινήτων με πρόσοψη σε δρόμους που υφίστανται εδώ και δεκαετίες, και λαμβάνουν απορριπτική απάντηση, που παραπέμπει στο ότι ΘΑ τελειώσουν οι μελέτες αναγνώρισης οδών και ΘΑ εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα για τα κριτήρια αναγνώρισής τους κ.λπ.

Παράλληλα στις 31.1.2026 λήγει η προθεσμία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου σε όλα τα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος, ενώ λίγο μετά, στις 31.3.2026 λήγει η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Για όλα αυτά, η ΠΟΜΙΔΑ έχει ζητήσει κατεπείγουσα συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αίτημα να τεθεί τέρμα στην αβεβαιότητα και τη γραφειοκρατική ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων πολιτών, αλλά κυρίως στην απαξίωση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ο Στράτος Ι. Παραδιάς είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ