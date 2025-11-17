Στο φύλλο του Σαββάτου η Ελένη Ευαγγελοδήμου μας αποκάλυψε την κυβερνητική πρόθεση για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο διά συνταγματικής αναθεώρησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο Μαξίμου εκτιμούν ότι μία αντίστοιχη πρωτοβουλία θα προκαλούσε το ενδιαφέρον του κεντρώου πολιτικού ακροατηρίου που τώρα εκδηλώνει σημάδια κόπωσης και δυσφορίας για την κυβέρνηση. Λογικό. Αλλωστε σε αυτό το γήπεδο θα γίνει το ματς των επόμενων εκλογών. Η κυβέρνηση θα ισχυρίζεται ότι προσφέρει σταθερότητα και μεταρρυθμιστικό οίστρο, ενώ θα εγκαλεί τους αντιπάλους της ως ασταθείς και οπισθοδρομικούς. Αφού, λοιπόν, η κυβέρνηση σκοπεύει να ακολουθήσει αυτόν το δρόμο, ας της δώσουμε και μερικά tips για αναθεωρητικές παρεμβάσεις που θα ενδιέφεραν τους κεντρώους. Ας πούμε η εκλογή της δικαστικής ηγεσίας.

Η επιλογή των ανώτατων δικαστικών από το Υπουργικό Συμβούλιο γεννά καχυποψία και ακυρώνει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ούτως ή άλλως η κοινή γνώμη πιστεύει ότι η Δικαιοσύνη παραμένει συνδεδεμένη με την εκάστοτε εξουσία. Η αποπολιτικοποίηση των κρίσιμων διορισμών και η συνταγματική κατοχύρωση της πλήρους ανεξαρτησίας των ανώτατων δικαστηρίων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση δημοκρατίας. Είναι μία πρόταση που πέφτει στο τραπέζι όποτε ανοίγει η συζήτηση περί συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά κανένας δεν λέει να τη σηκώσει. Και πιθανότατα δεν θα το κάνει ούτε τώρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα αποποιηθεί ένα βασικό αρμό εξουσίας, όπως θα έλεγε και ο Πολάκης.

Ενας άλλος πυλώνας αναθεώρησης είναι η κατοχύρωση ψηφιακών δικαιωμάτων σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Το Σύνταγμα γράφτηκε σε μία αναλογική εποχή, όταν ο κόσμος ήταν πιο απλός. Σήμερα ο πολίτης ζει μέσα σε αλγορίθμους, δεδομένα, πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Η κατοχύρωση ψηφιακών δικαιωμάτων δεν είναι κάτι αφηρημένο. Σχετίζεται με το δικαίωμα του πολίτη στην ιδιωτικότητα, την πρόσβασή του στις δημόσιες υπηρεσίες και τη διαφάνεια. Ο ισχύων καταστατικός χάρτης δεν περιέχει ούτε λέξη σχετική με το θέμα.

Υπάρχουν και άλλα. Η αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ή ο σταθερός εκλογικός κύκλος που τόσο αγαπά ο Πρωθυπουργός. Θα τα ακουμπήσουν αυτά; Αν τα αφήσουν ως έχει και περιοριστούν στην άρση της μονιμότητας θα έχουμε μόνο ένα εγχείρημα σύγχρονου μεταρρυθμιστικού λαϊκισμού.

Η πλήξη του Πολυτεχνείου

Το ημερολόγιο δίνει την πάσα για εύκολο γκολ. Ενα κομμάτι για το Πολυτεχνείο. Το έχω γράψει καμιά τριανταριά φορές στο παρελθόν. Και επειδή όλα είναι ψηφιακά, θα μπορούσα να πάω είκοσι χρόνια πίσω, να ζεστάνω ένα άρθρο με δύο-τρεις επίκαιρες αναφορές και να το σερβίρω. Μια χαρά θα περάσει. Ομως βαριέμαι φριχτά. Αναρωτιέμαι πώς ξεπερνούν την πλήξη τους όλοι αυτοί που κάθε χρόνο έχουν δυο λόγια να πουν. Δεν προσθέτουν, βέβαια, κάτι καινούργιο. Εχουν ειπωθεί τα πάντα. Και, μεταξύ μας, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που κάθεται και τα διαβάζει. Ενδεχομένως να ρίχνουν μια ματιά οι νεότεροι που δεν έχουν ζήσει ούτε το γεγονός, ούτε τους άγγιξαν τα απόνερα της πρώιμης Μεταπολίτευσης. Ναι, η δική τους ματιά ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον καθώς δεν θα μεταφέρει φόρτιση. Ωστόσο όπως και αν προσεγγίσεις τα γεγονότα, δεν μπορείς να αγνοήσεις το καθοριστικό στοιχείο. Βρισκόμαστε πιο κοντά στο 2074 από ό,τι στο 1974.

Αδημοσίευτο απόσπασμα

«Κοίταξα το ρολόι στον καρπό μου. Και πρόσεξα ότι ο δείκτης των δευτερολέπτων γύριζε πιο αργά, σαν να ασθμαίνει και να κοντοστέκεται. Ηταν το βάρος των στιγμών. Η Ιστορία που λέει στον χρόνο να σταθεί και στους ανθρώπους να κρατήσουν την ανάσα τους. Και καλεί τον ηγέτη να σταθεί στα μαρμαρένια αλώνια της για να αναμετρηθεί με τη συγκυρία. Οταν μαζεύτηκαν όλοι στην αίθουσα συνεδριάσεων, ζήτησα να κλείσουν τα τηλέφωνα. Τους έδειξα μία αράχνη που ύφαινε τον ιστό της στη γωνία της οροφής – είχα ζητήσει από την καθαρίστρια να σεβαστεί τον μόχθο της. Και τους είπα ότι η χώρα κρέμεται από μία κλωστή, τόσο λεπτή, όσο και ο ιστός της αράχνης. Ο λαός θα έδινε την απάντηση. Κοίταξα έξω από το παράθυρο. Ηταν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιτ θρου».

Ο star της ημέρας

Τα τσιπ που έχει στο σώμα του το νέο ρομπότ της κινέζικης Xpeng κάνουν 3.000 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο. Το μηχάνημα κινείται περίπου σαν άνθρωπος και διατίθεται με

συνθετικό δέρμα προκειμένου η αίσθηση που θα αποκτά ο ιδιοκτήτης να είναι πιο ανθρώπινη. Αυτό που βλέπετε θα είναι σπίτι σας πιο γρήγορα από όσο φαντάζεστε.