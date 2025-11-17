Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο των πλωτών ραντάρ στο Αιγαίο. Με την υπογραφή της σύμβασης άρχισε αμέσως η κατασκευή της εξέδρας στα ναυπηγεία Σαλαμίνας, τόσο του κύριου καταστρώματος όσο και των πλωτήρων/κολονών. Ορίζοντας ολοκλήρωσης και λειτουργίας της πρώτης πλατφόρμας που θα τοποθετηθεί στο Μυρτώο πέλαγος είναι ο Απρίλιος του 2026.

Πρόκειται για το project επτά πλωτών ραντάρ, τα περισσότερα από τα οποία θα τοποθετηθούν κατά μήκος της συνοριακής γραμμής στο Ανατολικό Αιγαίο, όπως είχαν αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ» από τον περασμένο Μάιο, προκαλώντας αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς η λειτουργία προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της διόδου στο Αιγαίο από αέρος, στην επιφάνεια της θαλάσσιας και στον βυθό. Με τις τουρκικές αντιδράσεις να κλιμακώνονται, το όλο έργο φάνηκε να παγώνει, αλλά όπως διαβεβαιώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, απλώς οι διεργασίες συνεχίστηκαν «κάτω από τα ραντάρ της Αγκυρας και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Με ευρωπαϊκή σφραγίδα

Η τοποθέτηση της πρώτης πλατφόρμας στο Μυρτώο είναι απλώς η αρχή, καθώς, όπως τόνισε ανώτατη στρατιωτική πηγή στα «ΝΕΑ», στη συνέχεια θα τοποθετηθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και πιθανότατα και σε κρίσιμα σημεία στην Ανατολική Μεσόγειο (νοτιοανατολικά της Κρήτης, για παράδειγμα) και, μάλιστα, με ευρωπαϊκή σφραγίδα, καθώς το έργο εντάσσεται και σε πρόγραμμα της ΕΕ για επιτήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων, στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος.

Το έργο υλοποιείται, ειδικότερα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIDP), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, σηματοδοτώντας την έναρξη της παραγωγικής φάσης ενός εμβληματικού ευρωπαϊκού προγράμματος άμυνας και τεχνολογίας.

Η ΕΕ στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρει συγκεκριμένα πως η πλατφόρμα αυτή θα είναι ικανή να ενσωματώσει ένα ευρύ φάσμα αισθητήρων αέρα, επιφάνειας και υποβρυχίων.

Οι πλατφόρμες θα επιτρέψουν την ανάπτυξή τους σε oποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων βυθών και περιοχών βαθέων υδάτων, και τη λειτουργία υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες

Οπως είχαν αναφέρει κατά την αρχική φάση του έργου οι ιθύνοντες της ελληνικής εταιρείας ΕΤΜΕ που έχει την πατέντα και τον συντονισμό, υπό την τεχνική επίβλεψη της γαλλικής Naval Group, θα πρόκειται για πυλώνες που έχουν ύψος έως και 50 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και θα είναι εφοδιασμένοι με ραντάρ AESA, κάμερες, UAV και συστήματα μετάδοσης και αναμετάδοσης δεδομένων, καθώς πέρα από την επιτήρηση των θαλάσσιων διελεύσεων θα λειτουργούν και ως κόμβοι προώθησης δεδομένων.

Κατά τις ίδιες πηγές, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της εν λόγω πλατφόρμας σε μέγεθος ώστε να χωράει και ελικοδρόμιο καθώς και άλλα συστήματα. Οι προοπτικές και επιλογές είναι ουσιαστικά αμέτρητες, καθώς σε αυτό μπορεί να… «κουμπώσει» όσα θέλουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Το κόστος του προγράμματος είναι στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 5,4 έχουν προέλθει από τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας Ελλάδας και Κύπρου, τα 12,8 εκατομμύρια από την ΕΕ και τα 1,3 από ιδιώτες επενδυτές.