Η Renault και η Nissan συζητούν να επανεκκινήσουν την 26ετή συμμαχία τους, καθώς οι πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία και των δύο εταιρειών, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στον ιαπωνικό όμιλο, έχουν πυροδοτήσει νέα αναθεώρηση της – συχνά ταραχώδους – συνεργασίας τους, σχολίαζαν οι «Financial Times». Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Renault, Λούκα ντε Μέο, είχε ταχθεί υπέρ της πώλησης του μεριδίου που κατείχε ο γαλλικός όμιλος στη Nissan μετά την επιδείνωση της σχέσης των δύο εταιρειών. Η επιδείνωση αυτή είχε καταγραφεί έπειτα από τη σύλληψη του πρώην προέδρου του ιαπωνικού ομίλου Κάρλοε Γκοσν το 2018.

Ωστόσο, η αποχώρηση του Ντε Μέο οδήγησε σε συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας συμμαχίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο σε μια γεμάτη ανατροπές συνεργασία, μετά την αναδιάρθρωση της συμμαχίας το 2023 βάσει της οποίας η Renault συμφώνησε να μειώσει σταδιακά τη συμμετοχή της στη Nissan στο 10%. Παλιότερα η συμμετοχή αυτή έφτανε το 43%. Ο Ντε Μέο ήθελε να επανεπενδύσει τα έσοδα της Renault από την πώληση του μεριδίου της στη Nissan για να προωθήσει την ανάπτυξη της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο γαλλικός όμιλος κατέχει σχεδόν το 36% της Nissan, συμπεριλαμβανομένου μεριδίου 18,7% σε γαλλικό ταμείο.

Ανάπτυξη παρά τη διεθνή αβεβαιότητα

Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με κύριους μοχλούς τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις υπηρεσίες, ενώ οι δείκτες δραστηριότητας παραμένουν θετικοί, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος στο «Nοte on the Greek Economy». Σύμφωνα με τη δημοσίευση, η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται (1,7% σε ετήσια βάση και 0,6% σε τριμηνιαία βάση) το β’ τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας την ευρωζώνη (1,5% σε ετήσια βάση και 0,1% σε τριμηνιαία βάση), παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ο πληθωρισμός παρέμεινε αυξημένος στο 2,9% την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, καταγράφοντας μεγάλη διαφορά σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος της ευρωζώνης (2,1%), η οποία αποδίδεται κυρίως στον πληθωρισμό των υπηρεσιών. Στην αγορά κατοικίας, οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν να αυξάνονται με ισχυρό, αν και επιβραδυνόμενο, ρυθμό κατά τη διάρκεια του 2024 και το α’ εξάμηνο του 2025.

Πληρωμές 1 δισ. ευρώ στους αγρότες

Στο τέλος του Νοεμβρίου προγραμματίζεται να γίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το περασμένο Σάββατο με τη διοίκηση του Οργανισμού, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Αναμένεται να δοθούν περίπου 1 δισ. ευρώ. Πάντως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση με προκλήσεις και πιεστικά χρονοδιαγράμματα και στόχος είναι να πληρωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί μέσω ενός νέου συστήματος που επιβραβεύει τους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Ηλεκτροκίνηση στα ΜΜΜ

Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, και ειδικότερα στα ταξί και τα αστικά λεωφορεία, αναμένεται να ληφθούν από την Κομισιόν στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό αποκάλυψε ο επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας σε συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν θέματα Μεταφορών και Τουρισμού. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα του πρώην υφυπουργού Μεταφορών Βασίλη Οικονόμου, ο Απ. Τζιτζικώστας, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση της Ελλάδας για υποχρεωτική αγορά ηλεκτρικών ταξί από 1ης Ιανουαρίου 2026, θέμα που προκαλεί ήδη αντιδράσεις στον κλάδο των ταξί, η Κομισιόν προωθεί απόφαση για ενιαία στάση όλων των χωρών της ΕΕ.

Στις 10/12/2025 θα προσδιοριστεί ο χρόνος εφαρμογής της νέας τροποποιημένης απόφασης, που θεωρείται βέβαιο ότι θα υπερβαίνει το ελληνικό «ορόσημο» του 2026. Οσον αφορά τους διαγωνισμούς προμηθειών αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων στις χώρες της ΕΕ, η Κομισιόν προωθεί «καθοριστική απόφαση» για προστασία των ευρωπαϊκών εταιρειών παραγωγής λεωφορείων, έναντι του ισχυρού κινεζικού ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, από πλευράς ΕΕ επιδιώκεται, στους δημόσιους διαγωνισμούς για τις προμήθειες ηλεκτρικών λεωφορείων, να δίνεται κάποιο «προβάδισμα» στις ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, έναντι των κινεζικών.

7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές

Ραντεβού το 2026 με τις αγορές έδωσε ο ΟΔΔΗΧ καθώς ανακοίνωσε πως η τελευταία προγραμματισμένη για φέτος επανέκδοση ομολόγων, η οποία ήταν να διεξαχθεί μεθαύριο Τετάρτη, δεν θα διενεργηθεί. «Οι εκδόσεις ομολόγων ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2025 έχουν ολοκληρωθεί», σημείωσε ο Οργανισμός. Ετσι, το 2025 «κλείνει» με την Ελλάδα να έχει αντλήσει συνολικά 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές, μέσω δύο κοινοπρακτικών εκδόσεων (10ετές τον Ιανουάριο και διπλή έξοδος με άνοιγμα 15ετούς και 30ετούς τον Μάρτιο) και τριών μικρότερων επανεκδόσεων (Φεβρουάριος, Απρίλιος και Σεπτέμβριος). Για το επόμενο έτος, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει να αντλήσει 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, ενώ όπως συνηθίζεται μεταξύ των εκδόσεων θα είναι και ένα νέο 10ετές.

S&P: αναβάθμιση της Κύπρου

Η Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε A- και αναβάθμισε την προοπτική της χώρας σε θετική από σταθερή. Ο διεθνής οίκος αποδίδει την αξιολόγηση στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, τις ισχυρές δημοσιονομικές και μακροοικονομικές επιδόσεις και τη συνεχιζόμενη μείωση του δημόσιου χρέους.