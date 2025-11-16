Δυο παράλληλοι κόσμοι αποτυπώθηκαν στο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στην Βουλή στο πλαίσιο της «Ωρας του Πρωθυπουργού» με φόντο την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Στο μόνο που ομονόησαν ήταν η τήρηση του χρόνου ομιλίας υπό την απειλή του «κόφτη». Κατά τα λοιπά, στη σφοδρή κριτική του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο οποίος έκανε λόγο για μέτρα-παρωδία και μέτρα-παυσίπονα ενώ η κοινωνία έχει αγανακτήσει από το κόστος ζωής και παραγωγής, ο Πρωθυπουργός ναι μεν παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ωστόσο αμφισβήτησε τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Ανδρουλάκης – τα χαρακτήρισε αποσπασματικά – τονίζοντας πως η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια «πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα μακριά από απλουστεύσεις, εντυπώσεις και fake news».

Μάλιστα όπως είπε στον Ανδρουλάκη, «βαφτίζετε το κρέας ψάρι», επισημαίνοντας πως ναι μεν το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό, ωστόσο θα πρέπει να το δούμε «με όρους ρεαλιστικούς που σέβονται τις δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας». «Δεν πανηγυρίζουμε, αλλά η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όπως την παρουσιάζετε. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από μια χώρα που χρεοκόπησε», δήλωσε ο Πρωθυπουργός ο οποίος περιορίστηκε να επαναλάβει τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που είχε εξαγγείλει στη ΔΕΘ και ψηφίστηκαν πριν από λίγες ημέρες με τη συναίνεση και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα εγκάλεσε τον Ανδρουλάκη ότι ενώ ψήφισε τα μέτρα ζητάει περισσότερα χωρίς να λέει πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό λέγοντας πως «η ακρίβεια κατά την κυβέρνηση είναι σημάδι επιτυχίας». «Μπράβο σας. Η συντριπτική πλειοψηφία χάνει προς όφελος των ισχυρών και των λίγων. Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν κι εσείς πετάτε χαρταετό», του είπε χαρακτηριστικά. «Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούν συνεχώς ψέματα και προπαγάνδα. Μονόδρομος η πολιτική αλλαγή για προοπτική και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε ενδεικτικά στην υψηλή τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, αλλά και προϊόντων όπως τα ρεβίθια «που έχουν πάει 15 φορές πάνω από το χωράφι στο ράφι», σημειώνοντας πως «επιτρέψατε το πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια». «Η Ελλάδα καλύπτει μόνον το 20% των αναγκών της σε μοσχαρίσιο κρέας. Τα υπόλοιπα είναι εισαγόμενα και σήμερα υπάρχει μία διεθνής αύξηση της τιμής. Δεν θα το χρεωθεί αυτό η κυβέρνηση», απάντησε ο Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «αν τα ρεβίθια είναι τόσο, είμαι σίγουρος ότι το αρμόδιο υπουργείο θα επιληφθεί».