Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει σημαντικές μειώσεις δασμών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των τροφίμων και σειρά από νέες εμπορικές συμφωνίες με την Αργεντινή, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και τον Ισημερινό, καθώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με το κόστος των αγαθών. Η νέα αυτή κίνηση γίνεται μετά τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε σειρά από πολιτειακές και τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι νέες εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής οδηγούν τις ΗΠΑ να μειώσουν τους δασμούς και εμπορικά εμπόδια σε κοινά είδη σουπερμάρκετ όπως το βοδινό κρέας, οι μπανάνες και ο καφές. Πρόκειται για προσπάθεια μείωσης τέτοιων λογαριασμών σουπερμάρκετ, που εδώ και χρόνια ανησυχούν τους Αμερικανούς προκαλώντας αντιδράσεις λόγω ανόδου των τιμών.

Κάτω από 120% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος

Στην πτωτική τροχιά που καταγράφει το δημόσιο χρέος αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, τονίζοντας ότι θα βρίσκεται κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2030. Γι’ αυτό και έδωσε έμφαση στη στοχευμένη προσπάθεια που γίνεται για πρόωρη αποπληρωμή των μνημονιακών δανείων, εξέλιξη που θα οδηγήσει στην ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Από το Λονδίνο, ο υπουργός έστειλε μήνυμα στις αγορές υπογραμμίζοντας ότι η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία, συνεχίζοντας να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ για την άνοδο του ΑΕΠ σημείωσε ότι η πρόβλεψη είναι για 2,4% το 2026. Παράλληλα αναφέρθηκε στο επερχόμενο deal της Euronext με το ελληνικό χρηματιστήριο, σημειώνοντας ότι «είμαι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο deal».

Πρόκειται για τη Δημόσια Πρόταση της Euronext για την απόκτηση της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ). Πρόσθεσε παράλληλα ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη τη ρευστότητα» και αναφέρθηκε και σε άλλες ξένες επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα, όπως η εισαγωγή της Unicredit στην Alpha Bank. Ο υπουργός έκανε λόγο για «εντυπωσιακή ανάκαμψη» της ελληνικής οικονομίας, με τη χώρα να έχει αφήσει οριστικά πίσω της την εποχή της κρίσης και των Μνημονίων, εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οταν ρωτήθηκε για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, είπε ότι «υποστηρίζουμε την Ουκρανία», για να προσθέσει ότι «την Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Δασμοί στα μικροδέματα

«Η κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, σχολιάζοντας τη θέση του έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και τη στήριξη της πρότασης του ECOFIN για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες. Οπως ανέφερε ο ίδιος, «οι έλληνες επιχειρηματίες ζητούν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο και σύγχρονο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς. Η συζήτηση στο ECOFIN και η στάση της χώρας μας αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Μήνυση Πιερρακάκη

Μήνυση κατ’ αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο Facebook υπέβαλαν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση παραπλανητικής διαφήμισης που περιελάμβανε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης (deepfake). Στο εν λόγω υλικό ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να προτρέπει πολίτες να επενδύσουν σε δήθεν «προγράμματα υψηλής απόδοσης». Εκτός από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.