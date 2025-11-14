Η ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως θα αυξάνεται συνεχώς έως το 2050 εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ). Πρόκειται για παραδοχή που αποκλίνει από προηγούμενες εκτιμήσεις του ΙΕΑ, φρένο στη ζήτηση έως το 2030 και εκκλήσεις για ταχεία μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα. Αυτό συμπίπτει με έντονη κριτική των ΗΠΑ και του ΟΠΕΚ προς τον ΙΕΑ, κατηγορώντας τον Οργανισμό για υπερβολική εστίαση σε θέματα κλιματικής αλλαγής.