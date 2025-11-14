Έντυπη Έκδοση - Οικονομία
Οικονομία
Γλυκά Χριστούγεννα… αλλά όχι για το πορτοφόλι: Οι τιμές για μελομακάρονα, κουραμπιέδες και βασιλόπιτα
Χωρίς μείωση οι τιμές των χριστουγεννιάτικων παραδοσιακών γλυκών
Οικονομία
Μετακινούνται φθηνότερα οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – Εκπτώσεις έως 50% σε πλοία και αεροπλάνα
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή μέριμνα για τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας και στην έμπρακτη αναγνώριση του καθοριστικού τους ρόλου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οικονομία
ATH.ENA GO: Η Αθήνα μπαίνει στην εποχή της άυλης μετακίνησης – Το μέλλον των ΜΜΜ στην πρωτεύσουσα
Κινητό αντί πλαστικής κάρτας
Οικονομία
Μπρατάκος για δασμό σε μικροδέματα τρίτων χωρών: «Μέτρα που προστατεύουν επιχειρήσεις και καταναλωτές»
«Η κατάργηση του ορίου των 150 Euro και η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες δημιουργούν συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις», αναφέρει ο Γιάννης Μπρατάκος