Οι σημερινοί έφηβοι (Generation Alpha) προβλέπουν ότι η τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στον χώρο εργασίας έως το 2040 και πως τίποτα δεν θα θυμίζει το εργασιακό περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται σήμερα οι γονείς τους. Την ίδια ώρα μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας παγκοσμίως είναι δυνητικά εκτεθειμένη στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), είτε γιατί πρόκειται να χαθεί είτε γιατί θα μετασχηματιστεί σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΤΝ αλλάζει τα δεδομένα. Η πρόσφατη παγκόσμια έρευνα της PwC «2025 Global Workforce Hopes and Fears Survey», που αποτυπώνει τις τάσεις και τις συμπεριφορές το 2025 σχεδόν 50.000 εργαζομένων από 48 χώρες και γεωγραφικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δείχνει ότι το 70% των καθημερινών χρηστών της τεχνητής νοημοσύνης αναμένουν σημαντικές επιπτώσεις στην εργασία τους από την τεχνολογία. Οι εργαζόμενοι εμφανίζονται ρεαλιστές με μόνο το 53% να αισθάνεται έντονα αισιόδοξα για το μέλλον των εργασιακών τους ρόλων και με έναν στους τέσσερις (38%) να εκτιμά ότι η χρήση της ΤΝ θα μειώσει τις προοπτικές για θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου. Επίσης το 30% εκείνων που πραγματοποιούν χειρωνακτικές εργασίες αναμένουν μειώσεις σε θέσεις εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο το 54% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει ΤΝ για την εργασία του τον τελευταίο χρόνο, όμως μόλις το 14% των ερωτηθέντων τη χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση και μόνο το 6% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί καθημερινά ψηφιακούς βοηθούς.

Ερευνα της Gartner δείχνει ότι μέχρι το 2030, οι Chief Information Officers (CIOs) εκτιμούν ότι μηδενικό ποσοστό των ΙΤ εργασιών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από ανθρώπους, ενώ 75% θα γίνεται από ανθρώπους με την υποστήριξη ΤΝ και το 25% θα εκτελείται πλήρως μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες τέσσερις βασικές κατηγορίες αναμένεται να χάσουν θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια: τα διοικητικά και γραμματειακά επαγγέλματα, τα επαγγέλματα παραγωγής, τα επαγγέλματα πωλήσεων και οι εργασίες στη γεωργία, την αλιεία και τη δασοκομία. Ηδη ταμίες σε αρκετές επιχειρήσεις και στην Ελλάδα αντικαθίστανται από αυτόματα ταμεία όπως και εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε αρκετές επιχειρήσεις έχουν αντικατασταθεί από chatbots.

Στην Ελλάδα

Οι Ελληνες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, δείχνουν να ανησυχούν αρκετά καθώς το 80% πιστεύει ότι εξαιτίας της ΤΝ και των ρομπότ θα χαθούν περισσότερες δουλειές από τις νέες που μπορεί να δημιουργηθούν (έναντι 66% στην ΕΕ). Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι εφαρμογές της ΤΝ στην εργασία εκτιμάται ότι μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφάλειας και την παραγωγικότητα. Στην εικόνα αυτή συνηγορούν και στοιχεία της έρευνας της Focus Bari τον περασμένο χρόνο που έδειξε ότι 42% των Ελλήνων ανησυχεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την εργασία τους, με τους εργαζομένους σε χαμηλής εξειδίκευσης επαγγέλματα να εμφανίζονται πιο ανασφαλείς, ενώ οι γυναίκες εκφράζουν μεγαλύτερη ανησυχία συγκριτικά με τους άνδρες.

Το βέβαιο είναι ότι η νέα πραγματικότητα είναι μπροστά μας και οι νέες γενιές φαίνεται να το θεωρούν δεδομένο όπως αποκαλύπτει και μελέτη της IWG, σύμφωνα με την οποία το 86% της Generation Alpha (νέων από 11 έως 17 ετών) πιστεύει ότι η εργασία θα διαφοροποιείται κατά πολύ από εκείνη των γονιών του στο μέλλον με το 88% να αναμένει ότι θα εργάζεται τακτικά με τεχνητή νοημοσύνη ή ρομπότ.