Σταθερή δυναμική ανάπτυξης, με νέα υψηλά σε επιβατική κίνηση και κύκλο εργασιών, πέτυχε η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean στο εννεάμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της εταιρείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Aegean για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθε σε €1,43 δισ., αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο Ομιλος, κατά το ίδιο διάστημα, προσέφερε 16 εκατ. θέσεις και μετέφερε συνολικά 13,2 εκατ. επιβάτες, δηλαδή 5% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, εκ των οποίων 7,7 εκατ. επιβάτες μετακινήθηκαν από/προς προορισμούς του εξωτερικού και 5,5 εκατ. επιβάτες στο εσωτερικό.

Στο εννεάμηνο, τα κέρδη EBITDA της Aegean διαμορφώθηκαν σε €356,6 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €194,7 εκατ. αυξημένα κατά 14% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2024. Τα κέρδη έπειτα από φόρους για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €148 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο 12% σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ισοδύναμα και τις λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις της Aegean, στις 30/9/2025 διαμορφώθηκαν σε 1.041,6 εκατ. ευρώ.

«Οι επιδόσεις αυτές επιτεύχθηκαν παρά την επιβάρυνση των ρυθμιστικών υποχρεώσεων από 1/1/2025, οι οποίες μείωσαν περαιτέρω τα δωρεάν ιστορικά δικαιώματα εκπομπών CO 2 , αυξάνοντας την υποχρέωση αγοράς τους, καθώς και λόγω της χρήσης βιώσιμου καυσίμου SAF, με συνολική επιβάρυνση €32 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025. Παράλληλα, η εταιρεία επωφελήθηκε από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων, οι οποίες εξισορρόπησαν την ανωτέρω επίδραση», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

«Το 2025 εξελίσσεται σε άλλη μία χρονιά ανάπτυξης και επιβεβαίωσης της δυναμικής της εταιρείας μας. Η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει ισχυρή, με αυξημένη συμμετοχή τόσο των ελλήνων επιβατών όσο και των επισκεπτών της χώρας μας, ενώ η εμπιστοσύνη των επιβατών ενισχύεται από τις σταθερές επενδύσεις στο προϊόν και στις υπηρεσίες μας», δήλωσε με αφορμή τα χθεσινά αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean, Δημήτρης Γερογιάννης και πρόσθεσε: «Για ακόμη μία φορά τα αποτελέσματα και οι δείκτες λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας είναι ιδιαίτερα θετικά για τα δεδομένα του κλάδου μας. Παράλληλα, η ιδιαίτερα επιτυχημένη και ισχυρή αποδοχή της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης από την επενδυτική αγορά ενισχύουν περαιτέρω την αναπτυξιακή μας δυναμική».

Για το Δ’ τρίμηνο του 2025, όπως ανέφερε ο Δ. Γερογιάννης, η Aegean προγραμματίζει να προσφέρει 4,9 εκατ. θέσεις, αυξημένες κατά 9%, ενισχύοντας τη συχνότητα και τη χωρητικότητα σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και προσθέτοντας νέα δρομολόγια κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Οι προκλήσεις

Σε ό,τι αφορά «τις προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που αντιμετώπισε η Aegean κατά την καλοκαιρινή περίοδο, με καθυστερήσεις κυρίως λόγω των περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτές παραμένουν», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Παράλληλα, πρόσθεσε πως «έχουν συμπληρωθεί δύο έτη επίδρασης στα κόστη εξαιτίας των προληπτικών ελέγχων στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών». Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από την Pratt & Whitney, εκτιμάται ότι ο κύκλος ων ελέγχων θα διαρκέσει ακόμη 30 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί. «Σήμερα βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο του κύκλου διαχείρισης των ελέγχων, με 12 αεροσκάφη εκτός πτήσεων και αναμένουμε σταδιακή μείωση του αριθμού αυτού από το φθινόπωρο του 2026», δήλωσε ο Δ. Γερογιάννης.