Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να τρελαίνει όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα, συνεχίζει να… καμαρώνει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, συνεχίζει να ονειρεύεται και να κάνει την πόλη της Λιβαδειάς να… παραμιλά. Για ακόμα ένα εντός έδρας παιχνίδι η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν καταιγιστική. Αυτή τη φορά το… θύμα της ήταν ο Πανσερραϊκός, με τους Βοιωτούς να επικρατούν με 5-2 και εκτός από τη βαθμολογία να έχουν να… φουσκώνουν για κάτι ακόμα. Στις δέκα πρώτες αγωνιστικές ο Λεβαδειακός έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 26 γκολ!

Έξι ο Πεντρόζο, πέντε ο Οσμπολτ, τέσσερα ο Παλάσιος, από τρία οι Λαγιούς και Συμελίδης, δύο ο Βέρμπιτς και από ένα οι Μανθάτης, Γιούριτς και Γκούμας. Αυτοί είναι οι σκόρερ του Λεβαδειακού έως τώρα στο πρωτάθλημα, τρεις εξ αυτών σκόραραν και στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Οζμπολτ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ μόλις στο 9′, με τον Πανσερραϊκό να απαντά τέσσερα λεπτά αργότερα και να ισοφαρίζει με τον Τσε. Αλλά πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ο Παλάσιος με ένα υπέροχο γκολ έβαλε και πάλι μπροστά τον Λεβαδειακό με 2-1.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι, σημείωσαν τρία γκολ σε 18 λεπτά, δημιούργησαν πάρα πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαν να φτάσουν το σκορ σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Ο Οζμπολτ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 54′ έκανε το 3-1 και πέντε λεπτά μετά ήρθε ο Βέρμπιτς για να σημειώσει το τέταρτο γκολ για τον Λεβαδειακό. Διαστάσεις θριάμβου για τους Βοιωτούς με πέμπτο γκολ από τον Πεντρόζο στο 72′ με πέναλτι, τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τελικά οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δεύτερο γκολ στο 88′ με τον Αλέκσα ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

«Το σημαντικότερο είναι ότι παίρνουμε βαθμούς και είμαστε σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Είναι ωραίο να βάζεις πολλά γκολ. Στο α’ ημίχρονο δεν είχαμε ρυθμό. Το δεύτερο 45λεπτο ήταν καταπληκτικό για εμάς, όπως θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα μας. Υπάρχει διακοπή τώρα και πρέπει να ξεκουραστούμε. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λύσουμε και μιλάω για το αμυντικό μας κομμάτι, τις στατικές φάσεις, τι πρέπει να κάνουμε στο τακτικό κομμάτι. Είπα προχθές ότι ο Λεβαδειακός μπορεί να φτάσει ψηλά και κάποιοι αναρωτήθηκαν πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Το ότι η ομάδα έχει φτάσει ψηλά στη συνείδηση του κόσμου, το ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο και κάθονται να δουν τον Λεβαδειακό γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο είναι σημαντικό. Μπορούμε να φτάσουμε ψηλά, ρεαλιστικά, να βρεθούμε στις θέσεις που θέλουμε, δεν είπα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα», τόνισε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο κόουτς του Λεβαδειακού. Ο υπηρεσιακός προπονητής του Πανσερραϊκού, Αλέξανδρος Βεργώνης, τόνισε: «Να είστε σίγουροι ότι μετά τη διακοπή ο Πανσερραϊκός θα είναι αλλαγμένος και στο τέλος θα πετύχει τον στόχο του. Αυτή δεν είναι η πραγματική εικόνα της ομάδας που θέλουμε. Θεωρώ ότι έχουμε τις δυνατότητες να βγούμε από αυτή την κατάσταση και θα το κάνουμε».

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος (86′ Φίλων), Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76′ Γκούμας), Τσοκάι, Παλάσιος, Βέρμπιτς (64′ Λαγιούς), Οζμπολτ (64′ Πεντρόσο), Μπάλτσι (46′ Συμελίδης).

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81′ Γκιγιομέ), Λιάσος (63′ Δοϊρανλής), Νούνελι (70′ Ουαγκέ), Ιβαν (63′ Μπανζάκι), Μπρουκς (63′ Καρέλης), Μάρας.