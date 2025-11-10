Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε το πόρισμα της έρευνάς του για το ναυάγιο της Πύλου, στο οποίο διαπίστωνε ενδείξεις ενοχής επτά στελεχών του Λιμενικού, συμπεριλαμβανομένου του τότε διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσής του, του Τρύφωνα Κοντιζά.

Το υπουργείο Ναυτιλίας, υπό τον Χρήστο Στυλιανίδη τότε, αντέδρασε με ευθεία επίθεση στην ανεξάρτητη Αρχή, όμοια της οποίας δεν είχαμε ξαναδεί σε επίσημη ανακοίνωση υπουργείου. Κατηγορώντας, μεταξύ άλλων, τον Συνήγορο ότι «συστηματικά τάσσεται υπέρ εκείνων των ισχυρισμών που αμφισβητούν την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος, χωρίς την οποιαδήποτε αξιόπιστη τεκμηρίωση». Εναν μήνα μετά, τον περασμένο Μάρτιο, η κυβέρνηση, με εισήγηση του νέου υπουργού, Βασίλη Κικίλια και απόφαση ΚΥΣΕΑ, προβίβασε τον κ. Κοντιζά σε αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

Δύο μήνες μετά, τον περασμένο Μάιο, το Ναυτοδικείο Πειραιά άσκησε διώξεις σε 17 στελέχη του Λιμενικού Σώματος, εκδίδοντας απαλλακτική διάταξη για τον αρχηγό.

Οι δικηγόροι των επιζώντων του ναυαγίου και των συγγενών των νεκρών, όμως, επέμειναν.

Και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, τελικά, απέρριψε την απαλλακτική διάταξη, παραγγέλνοντας την άσκηση δίωξης σε τέσσερα ακόμη στελέχη, ανάμεσά τους και στον αρχηγό. Τα αδικήματα είναι βαριά, όχι μόνο γιατί είναι τρία κακουργήματα, αλλά γιατί ακουμπάνε τον πυρήνα της αποστολής του Λιμενικού, καταρρίπτει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων λιμενικών, τους αποδίδει βαρύτατες ευθύνες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στον θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους.

Αυτά τα αποφάσισε μια αντεισαγγελέας της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ενας άνθρωπος με στολή και εθνόσημο, όχι κάποιος «δικαιωματιστής» δημοσιογράφος ή ΜΚΟ. Και είναι βέβαιο πως οι άνθρωποι που φορούν το εθνόσημο πονάνε ακόμη περισσότερο με τέτοιες εξελίξεις. Οταν, βλέπετε, κάποιοι κάνουν κριτική στη διαχείριση υποθέσεων όπως το Αγαθονήσι, η Πύλος και τα καταγεγραμμένα pushbacks, δεν στρέφονται συλλήβδην και προσωπικά στους ανθρώπους του Λιμενικού. Κι όμως αμφισβητείται, συστηματικά και με εξαιρετικά προσβλητικές εκφράσεις, από πολιτικούς και από ΜΜΕ, ο πατριωτισμός και η ιδιοτέλεια όσων περιμένουν από το κράτος μας να επιτελεί τα καθήκοντά του τηρώντας απαρέγκλιτα το εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Οσοι αναγκάζουν τους άνδρες του Λιμενικού να συμπεριφέρονται με τρόπο αταίριαστο στην αποστολή τους, τον όρκο και τη συνείδησή τους, τι προσφέρουν στο έθνος; Ποιος πατριώτης δεν θέλει τον νόμο, τη δικαιοσύνη και την αλήθεια;