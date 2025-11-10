Στο Μιλάνο βρέθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, για να δεχθεί το βραβείο Μπρούνο Λεόνι από το ομώνυμο Ινστιτούτο που δημιουργήθηκε το 2003 προς τιμήν του ιταλού φιλελεύθερου διανοούμενου. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στις δύο φορές που η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με το Grexit (2012 και 2015) και ενώ επισήμανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Για την Ελλάδα του σήμερα, ο διοικητής της ΤτΕ δήλωσε ότι «η μακροοικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα πρέπει να παραμείνει κεντρικός άξονας» και τόνισε παράλληλα ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες δαπάνες για τις υποδομές, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Επιπλέον, πρότεινε τον «εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης» και υπογράμμισε ότι κρισιμότερος παράγοντας είναι η κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εξάλλου, χαρακτήρισε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ως «στρατηγική ευκαιρία» για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της χώρας και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς κατοικίας, αντί για επιδοματικά μέτρα στο στεγαστικό. Τέλος, πήρε σαφή θέση υπέρ της έκδοσης ενός μόνιμου ευρωομολόγου, που θα λειτουργεί ως καταλύτης για τις διασυνοριακές επενδύσεις και θα ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Τούρκοι ψωνίζουν φθηνότερα στα ελληνικά σύνορα

Το πέρασμα των συνόρων για ψώνια έχει γίνει ρουτίνα για πολλούς κατοίκους Τουρκίας που θεωρούν ότι οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων στη χώρα τους και η συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας Τουρκίας με το ευρώ καθιστούν την Ελλάδα φθηνότερη εναλλακτική λύση για καθημερινές αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg. Η τάση, αν και δεν είναι καινούργια, επιταχύνεται: το 6% όλων των Τούρκων που διέσχισαν τα σύνορα προς την Ελλάδα τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν για ψώνια, το υψηλότερο ποσοστό από τουλάχιστον το 2012, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Πολλές επισκέψεις αναφέρεται ότι δέχεται για τον σκοπό αυτό η Αλεξανδρούπολη. Ο κιμάς βοδινού, για παράδειγμα, κοστίζει 9,36 ευρώ ανά κιλό στην Ελλάδα σε σύγκριση με 12,10 ευρώ στην Τουρκία, και τα λουκάνικα βοδινού πωλούνται σχεδόν στο μισό της τουρκικής τιμής. Το τυρί Γκούντα και σοκολάτες κοστίζουν σχεδόν το ένα τρίτο από ό,τι κοστίζουν πέρα από τα σύνορα (Τουρκία), αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Κύμα πλειστηριασμών και κατασχέσεων

Στενό μαρκάρισμα στους οφειλέτες του Δημοσίου και κυρίως στους μεγαλοοφειλέτες στήνει η ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας όλα τα όπλα της, από κατασχέσεις, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων μέχρι έρευνες σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας. Τον περασμένο Ιούνιο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια σε μεγαλοοφειλέτες, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση αποδείχθηκε πενιχρή, οδηγώντας τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε καταθέσεις, ακίνητα, εταιρικά συμμετοχικά σχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οπου εντοπίζεται περιουσία, ακολουθεί άμεσα η διαδικασία κατάσχεσης ή πλειστηριασμού. Το επόμενο κύμα πλειστηριασμών περιλαμβάνει 26 ακίνητα. Κατοικίες και διαμερίσματα έως βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα, αγροτεμάχια και αποθήκες βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί με τιμές που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 3,18 εκατ. ευρώ.

Ακίνητα και φορομπόνους

Με αφορμή τη δημοσίευση της απόφασης που παρατείνει έως και το 2026 την έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για δαπάνες ανακαίνισης και επισκευής ακινήτων, η ΠΟΜΙΔΑ επαναφέρει το αίτημά της για εξορθολογισμό των σχετικών ρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, ζητεί την εξίσωση της αναλογίας μεταξύ δαπανών εργασίας και υλικών στο 50%-50%, προκειμένου να καταστεί πραγματικά λειτουργικό το μέτρο για τους ιδιοκτήτες και να ενισχυθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανακαίνισης.

ΣΔΙΤ για κτίρια της Αστυνομίας

Η ΕΚΤΕΡ ανέλαβε το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών Πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ» και την ανακήρυξη της κοινοπραξίας των εταιρειών ΕΚΤΕΡ ΑΕ – ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ ως οριστικού αναδόχου του έργου. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 55,9 εκατ. ευρώ και η ΕΚΤΕΡ ΑΕ συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό της τάξης του 32%. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν την 1-1-2026, με τον συμβατικό χρόνο αποπεράτωσης του έργου να ανέρχεται σε 18 μήνες. Η περίοδος παραχώρησης έχει οριστεί σε 30 έτη και ολοκληρώνεται το 2055.

Παραπλανητικά μηνύματα

Καμπανάκι κρούει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για ηλεκτρονικά παραπλανητικά μηνύματα καταβολής τελών προς τα μέλη του. Μάλιστα, ενημερώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιστοσελίδα emporikomitroo.com, καθώς και με οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία αποστέλλεται από αυτή ή σχετιζόμενες διευθύνσεις, με την οποία ζητείται η εξόφληση χρηματικών ποσών. Η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου είναι businessportal.gr και οι επαγγελματίες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα μηνύματα που δέχονται.