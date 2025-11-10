Τις αιτήσεις των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης δέχεται από σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά αναμένεται να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για δικαιούχους που κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Τα κλειδιά

Τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης Taxisnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

2. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα εξής:

Ο ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό του.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

4. Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από τη 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να πραγματοποιηθούν από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότηση ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

5. Στην περίπτωση που στην πολυκατοικία το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης θα κάνει χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας, και θα πρέπει να προμηθευτούν το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

6. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δεν δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.