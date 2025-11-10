Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ για την πλήρη ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων. Το 2026 κάνει το επόμενο βήμα αυξάνοντας τον αριθμό των προσυμπληρωμένων δηλώσεων με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία όλα τα φοροέντυπα να υποβάλλονται αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους.

Ηδη, μετά το φετινό «τεστ» με 1,3 εκατομμύρια αυτόματες δηλώσεις, ο στόχος για το 2026 ανεβαίνει στα 2 εκατομμύρια. Για το επόμενο έτος, σχεδιάζεται:

Η προσυμπλήρωση των εισοδημάτων από ακίνητα. Τα στοιχεία του εντύπου Ε2 θα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1 μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Σε περίπτωση που το Μητρώο λειτουργήσει πλήρως έως το τέλος του 2025, η προσυμπλήρωση των ενοικίων θα ισχύσει από το 2026, διαφορετικά από το 2027.

Η πλήρης προσυμπλήρωση του εντύπου Ε3, με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων στο Ε1. Τα δεδομένα εσόδων και εξόδων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων θα αντλούνται απευθείας από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA.

Η προετοιμασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου, με την ενεργοποίηση του Μητρώου υπόχρεων φορέων. Εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα πρέπει έως το τέλος Φεβρουαρίου να διαβιβάσουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, τόκων και δαπανών. Η ΑΑΔΕ θα επεξεργαστεί τα δεδομένα και θα τα ενσωματώσει στα νέα έντυπα.

Η ηλεκτρονική πύλη των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026, με το 30% των δηλώσεων έτοιμο προς υποβολή. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγχουν, να διορθώνουν ή να αποδέχονται τα στοιχεία τους. Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ οι τροποποιήσεις θα επιτρέπονται έως 15 Ιουλίου 2026. Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει θα μπορεί να πληρωθεί είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις. Οσοι εξοφλήσουν εφάπαξ τον «λογαριασμό» θα λάβουν έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης: