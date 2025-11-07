Από «κόσκινο» περνούν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες παραγράφονται την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι αλλά και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ποσά συντάξεων και αποδοχών, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν.

Αν τα «ραβασάκια» δεν φτάσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τότε οι υποθέσεις κλείνουν οριστικά. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που αξιοποιεί στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Από το «κόσκινο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις

Υποθέσεις του φορολογικού έτους 2019 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ)

Φάκελοι μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Επιχειρήσεις με ψευδή στοιχεία στα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες τους

Φορολογούμενοι οι οποίοι δεν δήλωσαν σωστά αναδρομικά εισοδημάτων που έλαβαν το 2019

Οι υποθέσεις επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που χρησιμοποιούν από το 2020 την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014, για τις οποίες προέκυψαν συμπληρωματικά στοιχεία

Υποθέσεις ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2014 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ

ΑΑΔΕ: Πότε παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις