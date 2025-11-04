Την ώρα που οι μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγουν η μια μετά την άλλη για τη χειμερινή σεζόν, η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να στήνει ξανά την επιχείρηση «Πυρετός το Σαββατόβραδο» δρομολογώντας ελεγκτικό σαφάρι στα νυχτερινά κέντρα για να εντοπίσει κρυφούς τζίρους και φορο-παραβάσεις.

Για τους φορο-ελέγχους επιστρατεύονται σύγχρονα ψηφιακά όπλα. Από τα συστήματα e-send και myDATA και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμος) μέχρι στοιχεία από την παρακολούθηση πλατφορμών κρατήσεων, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών σε αυτά τα κέντρα.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα κάνουν εφόδους τα Σάββατα στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα βρίσκονται στους χώρους από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ειδικότερα, επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια. Οι ελεγκτές θα καταγράφουν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι διασταυρώσεις με τους ελεγκτές να προχωρούν στη σύγκριση των στοιχείων με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου, (όπως εξελίχθηκαν χωρίς την παρουσία τους στο νυχτερινό κέντρο) που είχαν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Οι ελεγκτές θα βρεθούν ξανά στα κέντρα διασκέδασης τα οποία θα εμφανίσουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος. Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα διαπιστωθούν παραβάσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα έως και με προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.

Νέου τύπου έλεγχοι

Η νέα μέθοδος ελέγχου στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ΑΑΔΕ στις αρχές του έτους. Έχει ήδη δημιουργηθεί μια βάση αναφοράς (benchmarking) για τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονται, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και θα συντονίζει τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Έλεγχοι στα μισθωτήρια

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιείται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων/ μπροστινών».

Σε όλες τις περιπτώσεις θα ζητηθεί από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν θα υπάρχει στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.

Λαθραία και νοθευμένα ποτά

Οι ελεγκτές θα προχωρήσουν στην «απογραφή» της κάβας, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των οινοπνευματωδών. Σύμφωνα με στοιχεία από τις τελωνειακές υπηρεσίες, από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον περασμένο μήνα, διενεργήθηκαν 9.596 έλεγχοι και έχουν βεβαιωθεί 691 παραβάσεις. Από αυτούς τους ελέγχους, οι 2.119 έχουν πραγματοποιηθεί από Κινητές Ομάδες- τους Ράμπο που κάνουν τις εφόδους στην αγορά- οι οποίες βεβαίωσαν 222 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό άνω του 10% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.