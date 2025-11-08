Μια αγωνία χαρακτηρίζει πολλά «γαλάζια» στελέχη για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά ενόψει της αυριανής προβολής της. Πόσω μάλλον που δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της. Η απόφαση, άλλωστε, για να δοθεί η συνέντευξη ήταν του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά. Αυτός έκρινε πως ήρθε η ώρα να μιλήσει εκ βαθέων για όλη αυτή τη φημολογία που κυκλοφορεί για τα πολιτικά σχέδιά του. Η συνέντευξη αυτή, μάλιστα, έχει μαγνητοσκοπηθεί εδώ και κάποιες ημέρες (Αnt1) πριν προκύψει η υπόθεση των ΕΛΤΑ για την οποία είχε παρέμβει με γραπτή δήλωση. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως πρόκειται για παρέμβαση εφ’ όλης της ύλης, κυρίως πολιτική προφανώς, αλλά αναφέρεται και στην οικογενειακή τραγωδία με τον χαμό της κόρης του. Δεν θα απορρίπτει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος αλλά, όπως σας έχω πει, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα τραβήξει μια πολύ χοντρή «κόκκινη γραμμή» από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

Βιβλιοπαρουσίαση Τσίπρα στο Παλλάς

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα κάνει την εμφάνισή του στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου, οι εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου στο θέατρο Παλλάς. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως, να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν στην παρουσίαση, αν θα υπάρχει πάνελ συνομιλητών κ.λπ., καθώς είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει να είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες πολιτικές εκδηλώσεις της χρονιάς. Εξάλλου και το βιβλίο θα μας προσφέρει πολύ υλικό για συζήτηση, καθώς σε αυτό ο Τσίπρας, όπως ο ίδιος λέει, «καταγράφει τη δική του αλήθεια» και όχι μόνο για τις παλινωδίες του 2015 και την ελληνική κρίση, αλλά και για το μέλλον της προοδευτικής πολιτικής.

Τέλος στις ταλαιπωρίες των θυμάτων του Ματιού

Θα θυμάστε την ταλαιπωρία που περνούσαν τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με το Δημόσιο να ασκεί εφέσεις και να τους τρέχει στα δικαστήρια για τις αποζημιώσεις τους. Αυτό είχε λυθεί με εντολή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Οπως αποκάλυψε, η απόφαση να μην ασκεί το Δημόσιο ένδικα μέσα, οδήγησε στην καταβολή περίπου 9,5 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, ωστόσο «ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες πραγμάτων που ζητούν εδώ και χρόνια και που αυτά δεν τους έχουν αποδοθεί». Τα αιτήματά τους, λοιπόν, για να αντιμετωπίζονται από το κράτος με την ιδιότητα του θύματος, δεν τελειώνουν εκεί. Διότι, όπως πληροφορήθηκε το αρμόδιο υπουργείο, οι εν λόγω αποζημιώσεις φορολογούνται (και με φόρο κληρονομιάς), υποβάλλονται σε ψηφιακό τέλος συναλλαγών και δεν είναι ακατάσχετες σε περιπτώσεις που υπάρχουν χρέη και οφειλές στο Δημόσιο. Κοινώς, αντιμετωπίζονται λες και είναι κάποιο εισόδημα που κέρδισαν και όχι ως ένα ελάχιστο χρέος της κρατικής Αρχής για την τραγωδία που υπέστησαν. Οπως έγινε γνωστό, λοιπόν, θα υπάρξει από το υπουργείο Οικονομικών άμεσα μια νέα διάταξη που θα ικανοποιεί τα σχετικά αιτήματά τους.

Διάταξη-ομπρέλα

Η συγκεκριμένη διάταξη, εξ όσων πληροφορούμαι για τις προθέσεις Πιερρακάκη, θα θεσμοθετεί, επίσης, και μια ενιαία στάση απέναντι σε όλες τις δικαστικές διεκδικήσεις όλων των θυμάτων τραγωδιών με κρατική ευθύνη, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Εκτός της επίλυσης των παραπάνω, θα προβλέπει και μια πρόταση που είχε καταθέσει προσφάτως το ΠΑΣΟΚ, για τη χορήγηση μιας ειδικής σύνταξης και μια νομική φόρμουλα για την αναγνώριση της αναπηρίας θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βαριά εγκαυματιών που αφορά μεγάλο αριθμό των επιζώντων του Ματιού.

Διαψεύδει ξανά το κόμμα η Καρυστιανού

Διέψευσε, ξανά, τα σχέδια δημιουργίας κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας και τους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου ότι είχαν επικοινωνία για τον σκοπό αυτόν. «Η λέξη “κόμμα” και το όνομά μου δεν είναι συμβατά», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως από μεριάς της στηρίζει και ενισχύει «τη μεγαλειώδη κοινωνική αντίδραση στο σάπιο πολιτικό σύστημα». Για τον Καραχάλιο είπε ότι τον γνώρισε μέσω κοινού γνωστού και δεν γνώριζε ότι είχε διατελέσει σύμβουλος των πρώην πρωθυπουργών. Αφησε, μάλιστα, να εννοηθεί πως ο ίδιος είχε επιδιώξει τη γνωριμία, με το σχόλιό της ότι «με εκπλήσσει αφού υπάρχει αυτή η προϊστορία του για ποιον λόγο ήθελε να βρεθεί μαζί μου».

Η εκδοχή Καραχάλιου

Να αναφέρω, πάντως, για την ιστορία και μόνο, ότι ο ίδιος ο Καραχάλιος λέει μια άλλη ιστορία. Είπε (Αnt1) πως αυτός που μεσολάβησε για τη γνωριμία και τις συναντήσεις με την Καρυστιανού ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος, ο γνωστός πρώην βουλευτής της ΝΔ. «Μόλις με φώναξε, εγώ έκπληκτος, της είπα πως τιμώ τον αγώνα σας, αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών», είπε, λέγοντας πως τη ρώτησε αν εκπροσωπεί όλους τους συγγενείς, «γιατί αν κάνετε αυτήν την κίνηση χωρίς τον απόλυτο αριθμό των συγγενών μαζί μας, κινδυνεύουμε το κύμα που έχετε δημιουργήσει, να μας καταπιεί».

Ο Καποδίστριας

στη Βουλή

Το άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια θα τοποθετηθεί στη Βουλή των Ελλήνων, με απόφαση του Νικήτα Κακλαμάνη. Η πατρότητα της ιδέας ανήκει στον γραμματέα του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου (Hellenic American National Council), Κώστα Βαγγελάτο, με τον οποίο ο Κακλαμάνης συμφώνησε αμέσως, ενώ ήδη έγινε κι η πρώτη συνάντηση με τον καλλιτέχνη Ιωάννη Μπάρδη, που φιλοτεχνεί το άγαλμα του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους. Ενα αντίγραφο του αγάλματος παρέλαβε πρώτος ο πρόεδρος της Βουλής και το τοποθέτησε στο γραφείο του, δηλώνοντας πως η ανέγερση του έργου στη Βουλή αποτελεί «τον ελάχιστο φόρο τιμής, που μπορεί να αποδώσει Βουλή για έναν τόσο σπουδαίο πολιτικό». Παρεμπιπτόντως, η ίδια ομογενειακή οργάνωση έχει πρωτοστατήσει και στην προσπάθεια για την ολοκλήρωση της ταινίας για τον Καποδίστρια που γύρισε ο Γιάννης Σμαραγδής.