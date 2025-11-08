Οταν περίπου 90 βουλευτές της συμπολίτευσης ζητούν παραιτήσεις και εξανίστανται για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε μια υπόθεση στο γκρουπ μιας κομματικής τηλεδιάσκεψης επικρατεί αναταραχή στην ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος. Οταν πολλοί από αυτούς επικρίνουν την πολιτική διαχείρισή της και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και τα ανοιχτά μικρόφωνα, τότε η κοινή γνώμη «διαβάζει» τον ορισμό του αυτογκόλ στην πολιτική αργκό. Κι όμως, η ανακοίνωση για το λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, η αναδίπλωση που οδήγησε στο κλείσιμο 46 εξ αυτών σε Λεκανοπέδιο και μεγάλα αστικά κέντρα και στην τρίμηνη παράταση της λειτουργίας των υπολοίπων στην περιφέρεια, ο CEO που έθεσε εαυτόν εκτός πόστου κι η επιμονή του στενού κυβερνητικού πυρήνα πως όλα τα παραπάνω ήταν απλά μια επικοινωνιακή γκάφα ενός τεχνοκράτη είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη ότι η κυβέρνηση έχει ντεφορμάρει, που θα έλεγε κι ένας ποδοσφαιρόφιλος.

Η αφορμή για αντιπολίτευση

Τα πρώτα βήματα της αναδιάρθρωσης μιας ζημιογόνας δημόσιας επιχείρησης στάθηκαν αφορμή για να ασκήσουν αντιπολίτευση οι συμπολιτευόμενοι – και μάλιστα σκληρότερη από εκείνη όσων είναι τυπικά επιφορτισμένοι με έναν τέτοιο ρόλο. Και μέσω αυτής να αναδείξουν τα λάθη στρατηγικής που κάνει η κυβέρνηση την ώρα που προσπαθεί ακόμη να αντιστρέψει το αρνητικό για εκείνη κλίμα από προηγούμενα σφάλματά της. Αρκετοί βουλευτές της ΝΔ, μάλιστα, διαμηνύουν πως δεν θα μένουν σιωπηλοί από δω και πέρα όποτε θεωρούν ότι οι επιτελείς του επιτελικού κράτους σκοράρουν στη γαλάζια εστία.

Καταγεγραμμένοι ως διαφωνούντες στη γαλάζια ΚΟ ειρωνεύτηκαν ον κάμερα την κυβέρνηση πως όσο πεφωτισμένη κι αν είναι, δεν γίνεται να αγνοεί τη γνώμη της κοινωνίας. Κατηγοριοποιημένοι ως μητσοτακικοί σήκωσαν το λάβαρο της εσωκομματικής επανάστασης εξαιτίας των παραπόνων που άκουσαν από ψηφοφόρους στις εκλογικές τους περιφέρειες για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ – το οποίο επηρεάζει, όπως παραδέχονται, μια προνομιακή για το κόμμα τους ηλικιακή κατηγορία, τους 65 και άνω. Νεοδημοκράτες εθνοπατέρες της επαρχίας επέστησαν την προσοχή του κέντρου διακυβέρνησης στην επιδείνωση των ήδη κακών δημοσκοπικών επιδόσεων της ΝΔ στην ύπαιθρο, εξηγώντας πως η απόφαση εκσυγχρονισμού των ταχυδρομικών υπηρεσιών έρχεται να μαυρίσει τη μουτζουρωμένη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την καθυστερημένη αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων εικόνα του κόμματος στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Πάντως, δεν έλειψε ούτε η φιλελεύθερη κριτική. Κάποιοι, υπενθυμίζοντας τις αποτυχημένες απόπειρες του 2020, αλλά και του 2023, να εκσυγχρονιστεί ο οργανισμός που ίδρυσε το 1828 ο Καποδίστριας, μιλούν πλέον για έντονη μεταρρυθμιστική κόπωση της κυβέρνησης.

Η αρχική αντίδραση του Μαξίμου στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων – το οποίο υποτιμήθηκε ως ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να λυθεί με το συνηθισμένο damage control του επιμερισμού των ευθυνών για τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους στο σύνολο των κομμάτων που κατείχαν την εξουσία στη Μεταπολίτευση – γύρισε επίσης μπούμερανγκ. Κάπως έτσι, ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο του κυριακάτικο μήνυμα έγραψε «το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές». Οι γνώστες των διαθέσεων του αγροτικού κόσμου, βέβαια, επιμένουν ότι όσο καθυστερούν οι πληρωμές στους έντιμους αγρότες, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για κλιμακούμενες κινητοποιήσεις (την Τρίτη αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ανακοινώσει πανελλαδικό συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η τρίτη άστοχη ενέργεια που απέβη εις βάρος της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν η τροπολογία της κυβερνητικής έδρας για τον Αγνωστο Στρατιώτη. Η απόπειρα να λυθούν ορισμένα από τα εσωτερικά προβλήματα που προκαλεί ένας δελφίνος – με τις διφορούμενες διαφοροποιήσεις του από την επίσημη γραμμή – μέσω της ανάθεσης της «συντήρησης, φροντίδας και ανάδειξης του Μνημείου» στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας δημιούργησε τελικά περισσότερα ζητήματα. Αντί η πρωτοβουλία να ικανοποιήσει τη σιωπηλή πλειοψηφία, έδωσε πάτημα στην αντιπολίτευση να κατηγορεί τους κυβερνώντες ότι χρησιμοποιούν τραμπικές μεθόδους, επιθυμώντας να περιορίσουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Στο πιο πρόσφατο γκάλοπ, μάλιστα, της Alco, το 50% της κοινής γνώμης δήλωσε πως διαφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης για το κενοτάφιο και το 39% πως συμφωνεί. Σε έρευνα της MRB, που είχε γίνει λίγες μέρες πριν εγκριθεί η ρύθμιση από το κοινοβούλιο, το 59% αξιολογούσε «σίγουρα και μάλλον θετικά» τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη και το 32,9% «σίγουρα και μάλλον αρνητικά».

Ο Καμύ έλεγε πως όλα όσα ξέρει για την ηθική και την αίσθηση καθήκοντος τα έχει μάθει από το ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση, όμως, δεν φαίνεται ικανή να εκμεταλλευτεί πια την εμπειρία που αποκομίζει από τα αυτογκόλ της.