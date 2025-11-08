Τρεις αλλαγές για το εισόδημα και τον ΕΝΦΙΑ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Το μηνιαίο επίδομα ύψους 130 ευρώ επεκτείνεται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Μαρώνειας και Φαναρίου (της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης) και Πόρτο Λάγους και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν σε μονάδες προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τους υπόχρεους που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.700 κατοίκους – αντί για 1.500 που είναι η πρόβλεψη για την υπόλοιπη χώρα – για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

Επίσης, η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα, των οποίων η κύρια κατοικία βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκων, πέρα από την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας.

Στο ίδιο έργο θεατές

Πενιχρά εισοδήματα ή ακόμη και ζημιές εξακολουθούν να δηλώνουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες στην Εφορία. Παρά την εφαρμογή του τεκμαρτού συστήματος υπολογισμού και φορολόγησης των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών χιλιάδες φορολογούμενοι, όπως μαθαίνουμε, δηλώνουν καθαρά κέρδη περίπου 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Βέβαια δεν φορολογούνται για τα κέρδη που εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση αλλά για το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο είναι υψηλότερο και πληρώνουν «φουσκωμένο» φόρο. Φέτος, πάντως, καταγράφηκε ρεκόρ εισοδημάτων και ρεκόρ φόρων στις φορολογικές δηλώσεις. Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 5 δισ. ευρώ φτάνοντας στα 5,034 δισ. ευρώ από 4,8 δισ. ευρώ που ήταν 2024, 3,79 δισ. ευρώ το 2023 και 3,2 δισ. ευρώ του 2022.

ΔΕΗ: Data Center στη Ρουμανία

Την ανάπτυξη ενός νέου Data Center στη Ρουμανία, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή σχεδιάζει η ΔΕΗ. Μάλιστα το μοντέλο της Κοζάνης όπου η ΔEΗ αναπτύσσει σειρά επενδύσεων (φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά, Data Centers), θα μπορούσε να εξαχθεί και σε άλλες περιοχές όπου έχει παρουσία, όπως ανέφερε στη διάρκεια του επιχειρηματικού φόρουμ για τη Διατλαντική Ενεργειακή Σύνοδο ο επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.