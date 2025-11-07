Το πήρε πάνω του, κατ’ ανάθεση, το έργο ΕΛΤΑ ο αποκαλούμενος και «τσάρος» της Οικονομίας (μια κληρονομιά 40 χρόνων, από την εποχή Γερ. Αρσένη, είναι ο όρος «τσάρος») Κυρ. Πιερρακάκης και επειδή δεν έχει καμία όρεξη να τον πάρουν κι αυτόν τα σκάγια, ξεκίνησε να το δουλεύει. Τι κάνει; Καλεί έναν-έναν τους βουλευτές της ΝουΔου στο γραφείο του, συζητάει μαζί τους την κατάσταση των ΕΛΤΑ στον νομό του καθενός, ζητάει την άποψή τους, σχετικά με το ποια από τα υποκαταστήματα μπορούν να κλείσουν, και ποια να διατηρηθούν, καταγράφει, και εν συνεχεία μιλάει και με τους τοπικούς παράγοντες της αυτοδιοίκησης, για να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα. Ευελπιστεί, μου έλεγε ένας δικός του χθες, ότι μέσα στο τρίμηνο που μεσολαβεί, και ως τον διορισμό της καινούργιας διοίκησης των ΕΛΤΑ που θα επιλέξει το Υπερταμείο, να έχει ολοκληρώσει τη δουλειά. Ετσι ώστε εν συνεχεία, να συνεργαστεί με τη νέα διοίκηση, προκειμένου να αφαιρεθούν τα όποια αγκάθια της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στο εσωτερικό της ΝουΔου.

Στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου, επίσης μου ανέφερε σχετικά ότι «ο Πιερρακάκης κάνει αυτό που δεν έκανε ο Σκλήκας και φτάσαμε ως εδώ». Εγώ έχω απλώς να προσθέσω ότι αν όντως αποδίδει το εγχείρημα Πιερρακάκη, πιθανόν να αποτραπεί (σκληρή) ερώτηση, την οποία όπως κυκλοφορεί, είναι έτοιμοι να καταθέσουν καμιά 15αριά βουλευτές της ΝουΔου.

Για να δούμε…

Αργεί το κόμμα

Μίλησε ο Νίκος Καραχάλιος για το «κόμμα» Καρυστιανού, αναμενόμενο ήταν να μιλήσει και η πρόεδρος (μπλα… μπλα… μπλα…) Ζωή για το ίδιο θέμα. Αλλά όχι προσωπικά, μέσω αντιπροσώπου. Συγκεκριμένα μέσω του Π. Ρούτσι, ο οποίος είναι της επιρροής της προέδρου κ.λπ. Ζωής, και όπως ίσως θυμάστε, όσο έκανε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, η «πρόεδρος» Καρυστιανού απέφυγε επιδεικτικά να εμφανιστεί στο σημείο, διότι κάθε βράδυ πήγαινε η άλλη. Τέλος πάντων, ο Π. Ρούτσι εμφανίστηκε χθες το πρωί στον ΑΝΤ1 και ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε «από την αρχή λέμε “ποτέ κόμμα, ποτέ χρώματα”. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία (σ.σ. Καρυστιανού) θα πάει (θα προχωρήσει δηλαδή στην ίδρυση) σε κάποιο κόμμα»!

Και πρόσθεσε για να μη μένει και καμιά αμφιβολία: «Οποιοσδήποτε (σ.σ. από τους συγγενείς των θυμάτων) πάει σε κάποιο κόμμα νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό για εμάς (…) θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μάς γνωρίζει για αυτό που είμαστε, αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε τα 2½ χρόνια (…) δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος, αλλά η Μαρία δεν μας έχει πει κάτι».

Ούτε και θα σας πει, κύριε Ρούτσι μου.

Δεν θα το κάνει τώρα κοντά το κόμμα η «πρόεδρος» Καρυστιανού, σας ενημερώνω.

Ορόσημο η δίκη

Πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος για να ανακοινώσει την πρωτοβουλία; Μα φυσικά μετά την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη, τον Μάρτιο. Θα δει πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, και στην πρώτη στραβή που θα γίνει στη δίκη με τους 300 δικηγόρους και τους 1.500 μάρτυρες, θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος με πρόθεμα το Κράτος Δικαίου και τη δικαίωση. Δεν είναι κανένα κορόιδο να το ανακοινώσει τώρα (και απορώ με τον Καραχάλιο και το… «Κ» όπως «Κύμα» πως έκανε τέτοιο λάθος). Διότι αν το ανακοινώσει τώρα, θα βγει έξω από το προστατευμένο πλαίσιο, την comfort zone που λέμε και στην εύανδρο Ηπειρο, στην οποία βρίσκεται σήμερα. Θα την καλούν στα κανάλια, κι εκτός από Τέμπη, έγκλημα, σύμβαση 717, συγκάλυψη, ευθύνες Μητσοτάκη – Καραμανλή, το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει και εξωτερική πολιτική, οικονομικά, κοινωνικό κράτος και τα ρέστα.

Και κάπου εκεί, και κάπως έτσι, θα αρχίσει να ξηλώνεται και το πουλόβερ, αν με εννοείτε τι εννοώ…

Δραμαμίνη για το… κύμα

Εχει ενδιαφέρον πάντως, ότι η «πρόεδρος» Καρυστιανού, απέφυγε κάθε παρέμβαση αναφορικά με όσα αποκάλυψε ο Νίκος Καραχάλιος, περί «Κύματος» και άλλες τέτοιες θαλασσοταραχές. Κι έμεινε ο φουκαράς ο Ν. Πλακιάς να δηλώνει ότι περιμένει διάψευση από την «πρόεδρο» Καρυστιανού, μια διάψευση που δεν ήρθε ποτέ. Αλλά κι αυτός όμως, ε; Την έσφαξε με το βαμβάκι. Την πρώτη φορά δήλωσε «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει». Και δύο μέρες αργότερα ότι «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου»!

Ναυτία, δηλαδή, τον πιάνει τον άνθρωπο, ακούγοντας ότι η «πρόεδρος» Καρυστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες.

Δραμαμίνη να πάρετε κύριε Πλακιά. Αρχαίο φάρμακο, αλλά αποτελεσματικό…

(Διότι κόμμα στήνεται, απλώς αποδείχθηκε… «μαρτυριάρης» ο Καραχάλιος. Ο οποίος ακόμη και χθες έλεγε ότι δύο φορές της πρότεινε να κάνει κόμμα, αλλά εκείνη αρνήθηκε. Διότι, όπως είπε, «καταλαβαίνω τις δυσκολίες της, καταλαβαίνω τις συγκρούσεις, τις εσωτερικές αντιπαλότητες», που αντιμετωπίζει).

Το ΠΑΣΟΚ και τα Βορίζια

Δέχτηκα διάφορες παρεμβάσεις αναφορικά με όσα έγραφα χθες για την εκκωφαντική σιωπή πολιτικών εκ Κρήτης και πνευματικών ανθρώπων, αναφορικά με τη βαρβαρότητα και την οπισθοδρόμηση που ανέδειξε η βεντέτα στα Βορίζια. Συνεργάτης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μου ανέφερε ότι κακώς τον συμπεριέλαβα στον κύκλο των «άλαλων» – τη Δευτέρα, λέει, συγκαλεί στο Ηράκλειο σύσκεψη τοπικών παραγόντων για να εξετάσουν το θέμα. Μάλιστα. Επρεπε να συμβεί ό,τι συνέβη για να συγκληθεί η σύσκεψη ρώτησα, αλλά απάντηση δεν έλαβα. Ούτε γιατί η σύσκεψη τη Δευτέρα κι όχι ας πούμε χθες ή προχθές.

Δεύτερη παρέμβαση από άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Με παρότρυνε να διαβάσω χθεσινό άρθρο της πρώην βουλευτού Ηρακλείου Βαγγελιώς Σχοιναράκη στο «Πρώτο Θέμα», στο οποίο η κυρία Σχοιναράκη τονίζει «δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι η κορυφή ενός παγόβουνου που απειλεί τη συνοχή της κοινωνίας», και διατυπώνει επισημάνσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του σύνθετου προβλήματος της ανομίας στην Κρήτη.

«Μόνο μία γυναίκα! Τελικά, εκ γυναικός τα κρείττω», μου επισήμανε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που μου απέστειλε το άρθρο της κυρίας Σχοιναράκη – γυναίκα και η ίδια. Δεν αμφιβάλλω.

«Φοβούνται το Καλάσνικοφ»

Τρίτη παρέμβαση από επιμελή, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, αναγνώστη μου. Μου γράφει, μεταξύ άλλων:

«Θέλω λοιπόν να σας βοηθήσω στην απάντηση του τελευταίου ερωτήματός σας στο σημερινό (χθεσινό) φύλλο (…) ο πνευματικός κόσμος της Κρήτης όμως γιατί σιωπά; Τι φοβάται;».

«Φοβάται ό,τι και οι υπόλοιποι: δικαστές, αστυνομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ιατροδικαστές κ.λπ. Το Καλάσνικοφ!

Οταν επί πληθυσμού 600.000 κατοίκων υπάρχουν 1.000.000 όπλα δεν είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιο από αυτά να επιβάλει την άποψή του. Τελικά, όλοι φοβούνται αυτό που καταγγέλλουν!».

Ανθρώπινο, αν και όχι τόσο κατανοητό προκειμένου περί Κρητικών οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται… άφοβοι κι ατρόμητοι…

Σκηνές από το μέλλον

Χθες το πρωί, που δεν είχα τι να κάνω, πέρασα ένα σχεδόν μισαωράκι μούρλια – παρακολουθώντας το πρωινό του Mega Νews με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Αστερίου. Οι δημοσιογράφοι είχαν καλεσμένους έναν πρώην ΣΥΡΙΖΑ (τον Πέτρο Παππά) και έναν νυν για λίγο ακόμη (τον Χρήστο Γιαννούλη). Οι δύο αυτοί έριξαν ένα τρελό πλάκωμα για Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κασσελάκη και τα ρέστα, που ήταν σαν να έβλεπα σκηνές από το μέλλον!

Τι σαλτιμπάγκο αποκάλεσε ο Γιαννούλης τον Παππά, τι στα τέσσερα έχεις στηθεί και παρακαλάς να σε πάρει ο Τσίπρας είπε ο Παππάς στον Γιαννούλη, μέχρι και αγράμματο τον περιέγραψε τον Γιαννούλη – μιλάμε έσκασα στα γέλια. Κανονική κωμωδία.

Φαντάσου τι έχει να γίνει μόλις ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας ιδρύσει το νέο κόμμα. Αυτοί όλοι θα παίζουν πιστολιές στους δρόμους, θα μεταφέρουν τα Βορίζια στην Αθήνα! Να μου το θυμηθείτε…