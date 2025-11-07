Τα χρηματιστήρια Deutsche Börse και η Nasdaq κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αφού η αντιμονοπωλιακή αρχή της ΕΕ ξεκίνησε πλήρη έρευνα για να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν καρτέλ που συνδέεται με την εισαγωγή, την εμπορία και την εκκαθάριση παραγώγων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε χθες τις ανησυχίες της ότι οι εταιρείες μπορεί να έχουν συνάψει «συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές για να μην ανταγωνίζονται» η μία την άλλη.

Οι εταιρείες μπορεί επίσης να έχουν κατανείμει τη ζήτηση, να έχουν συντονίσει τις τιμές και να έχουν ανταλλάξει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι μετοχές της Deutsche Börse υποχωρούσαν έως και 7,3% στις συναλλαγές της Φρανκφούρτης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή υποχώρηση από τις 27 Απριλίου 2023. Οι μετοχές της Nasdaq υποχωρούσαν κατά 1,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη. Ενώ ο αντιμονοπωλιακός βραχίονας της ΕΕ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, η Nasdaq δήλωσε ότι η έρευνα εστιάζει «σε μια ιστορική συνεργασία που ξεκίνησε το 1999» σχετικά με τη διαπραγμάτευση ορισμένων σκανδιναβικών παραγώγων μετοχών μεταξύ του Χρηματιστηρίου του Ελσίνκι, το οποίο εξαγοράστηκε από τη Nasdaq το 2008, και του Eurex της Deutsche Börse.

Ζεστό χρήμα στους αγρότες

Το χρώμα του χρήματος είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 82.624 αγρότες καθώς ολοκληρώθηκε χθες η καταβολή της τρίτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025. Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 18,63 εκατομμύρια ευρώ και αφορά αγορές πετρελαίου κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο myDATA και το eSend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2025. Το ποσό αυτό αποτελεί την τρίτη από τις συνολικά πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές. Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση, όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους αγρότες.

Το MAP για τη φορολογία

Το νέο Πολυετές Σχέδιο για τις φορολογικές διοικήσεις της ΕΕ, το λεγόμενο ΜΑΡ (Multi-Annual Plan), παρουσίασε ο Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο της Συνόδου των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη. Πρόκειται για το νέο Πολυετές Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τις μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών φορολογικών διοικήσεων. Το σχέδιο εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη συμμόρφωση των φορολογουμένων και στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας. «Το MAP αποτελεί τη συλλογική μας δέσμευση για σύγχρονες, ανθεκτικές και συνεργατικές φορολογικές διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη, στοχεύοντας σε ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο φορολογικό σύστημα» σημείωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.

Εργαζόμενοι και φτώχεια

O κίνδυνος φτώχειας δεν επηρεάζει μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας ή τα άτομα χωρίς απασχόληση. Το 2024, το 8,2% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω που δήλωσαν ότι εργάζονται (απασχολούμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι) στην Ευρωπαϊκή Ενωση διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας. Αυτό το ποσοστό ήταν χαμηλότερο για τις γυναίκες (7,3%) από ό,τι για τους άνδρες (9%). Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων και ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ήταν 13,4% στο Λουξεμβούργο. Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ήταν 2,8% στη Φινλανδία, ενώ στην Ελλάδα ήταν στο 10,7%.

Σύσταση «αγοράς» – Τιμές-στόχοι

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «αγοράς», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 9,20 ευρώ (από 8,60 ευρώ) για τη μετοχή της Πειραιώς, που αποτιμάται με έκπτωση σε σχέση με τον κλάδο στην Ευρώπη (7,7 φορές έναντι 9,4 φορές σε όρους πολλαπλασιαστή κερδών και 1 φορά έναντι 1,3 φορές σε όρους τιμής προς λογιστική αξία).

Η Mediobanca αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για την Πειραιώς στα 9,00 ευρώ από 8,80 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση «υπεραπόδοσης», έναντι τιμής 8,40 ευρώ και σύστασης «αγοράς», από την Pantelakis Securities, η οποία διατηρεί αντίστοιχα σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο τα 3,85 ευρώ για την Eurobank.

Σε αύξηση της τιμής-στόχου στα 4,20 ευρώ (από 4,10 προηγουμένως), διατηρώντας σύσταση «αγοράς», προχώρησε για τη μετοχή της Eurobank η UBS, ενώ με βάση την αποτίμησή της, η μετοχή διαπραγματεύεται για το 2026 με πολλαπλασιαστή κερδών (P/Ε) 7,8 φορές, παραμένοντας σε έκπτωση έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου (9,4 φορές).

ΔΕΗ: βραβεία σε παιδιά

Η ΔΕΗ προχώρησε στη βράβευση 443 παιδιών εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο θεσμός, που μετρά σαράντα έτη, πραγματοποιήθηκε σε δύο ξεχωριστές τελετές σε Αθήνα και Πτολεμαΐδα.

Πανελλαδικό συλλαλητήριο

Τους δρόμους της Αθήνας ετοιμάζονται να γεμίσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου αγροτών και κτηνοτρόφων, που συνδιοργανώνει η ΕΘΕΑΣ με τις Οργανώσεις Αγροτών και τους Αγροτικούς Συλλόγους της χώρας, την ερχόμενη Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα η κινητοποίηση εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλη καθώς όπως λένε οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά και η έκτακτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία, απαιτούν άμεσα δράση από την πλευρά της πολιτείας και καμία άλλη καθυστέρηση.