Στις 16 Νοεμβρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, όπου μεταξύ άλλων θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως από το υπουργείο Εξωτερικών ή από το Μέγαρο Μαξίμου, που λένε πως οι δύο πλευρές εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες, όμως – και εκτός απροόπτου, για λόγους ασφαλείας – φαίνεται πως όλα είναι ένα βήμα πριν «κλείσουν». Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα, μετά τον Αύγουστο του 2023, όταν ο ουκρανός πρόεδρος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.

Συμφωνίες

Εγραφα πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε, στη συζήτηση στο Προεδρικό Μέγαρο, ότι έχει δει τους χάρτες του Αιγαίου, τους ελληνικούς και τους τουρκικούς, και δεν συμφωνεί με τις αξιώσεις των απέναντι. Κάποιοι ψίθυροι λένε πως δεν τους είδε μόνη της, αλλά μαζί με τον ομόλογό της στην Αγκυρα Τομ Μπαράκ, πριν ακόμα έρθει στην Αθήνα. Ας μην ξεχνάμε, στις ΗΠΑ του Τραμπ προτάσσουν την ανάγκη να «κλείνουν» οι συμφωνίες. Λαμβάνοντας υπόψη πως πριν από λίγες εβδομάδες ο Χακάν Φιντάν είπε «εσείς λέτε 12, εμείς 6, ελάτε να συζητήσουμε» για τα χωρικά ύδατα και πως ο Μπαράκ ήδη έχει προξενήσει την αντίδραση του Μπαχτσελί για τη συνεργασία Τουρκίας – Ισραήλ, η ίδια ανάγκη μοιάζει να φτάνει και στη Μεσόγειο.

Ενστάσεις

Σήμερα ξεκινάει το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας και, όπως φαίνεται, δεν είναι μόνο οι δήμοι που πρόσκεινται στην αντιπολίτευση οι οποίοι διαφωνούν με το να αφαιρεθούν τα πρόστιμα από παραβιάσεις ΚΟΚ από τους πόρους των δήμων. Και η γαλάζια πλειοψηφία, που είχε πρόσφατα συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, εξέφρασε την αντίθεσή της με το θέμα, τονίζοντας πως ρυθμίσεις σαν κι αυτή υπονομεύουν την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι ενστάσεις θα ακουστούν ή αν θεωρούνται μικρές σε σχέση με άλλα, μεγαλύτερα προβλήματα σε κεντρικό επίπεδο με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η κυβέρνηση.

Με εθελούσιες

Οπως είπε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία, οι προσπάθειες που έχουν γίνει τον τελευταίο έναν χρόνο για τη διάσωση των κομματικών Μέσων είχαν εν μέρει αποτέλεσμα. Το ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο» απέδειξε, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πως μπορεί να καταστεί βιώσιμο και αυτοτελές Μέσο, εφόσον «διασφαλιστεί η κανονικότητα στη λειτουργία του». Αντίθετα, το έλλειμμα της «Αυγής» μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μείωση προσωπικού μέσω μεγάλου προγράμματος εθελουσίας και με πλήρη ψηφιακή αναδιοργάνωση. Πρότεινε το προσωπικό και η λειτουργία των δύο Μέσων να ενοποιηθούν, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Left Media AE παρατείνεται έως το τέλος Νοεμβρίου.