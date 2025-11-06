Το ψηφιακό «ραντάρ» της ΑΑΔΕ επεκτείνεται σε περισσότερους επαγγελματικούς κλάδους, με στόχο την πλήρη καταγραφή συναλλαγών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μετά τους χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων) οι οποίοι από την 1η Ιουλίου 2025 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, σειρά παίρνουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων για να έρθουν αργότερα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν το επόμενο διάστημα διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, αλλά και οι εταιρείες catering. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Ηδη, στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Η ίδια λογική θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη που εισέρχεται στον χώρο τους, πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται. Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά άτυπα η «μέτρηση» του χρόνου για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η παράβαση επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζουν ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύουν τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Για την απλοποίηση των διαδικασιών για τις επιχειρήσεις με Ψηφιακό Πελατολόγιο η ΑΑΔΕ προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Οι επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζουν με τους πελάτες τους στην «Κατάσταση Συμφωνητικών» εφόσον οι συναλλαγές για τις οποίες καταρτίζονται τα συγκεκριμένα συμφωνητικά αποτυπώνονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.