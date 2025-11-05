Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες το νέο σχέδιο διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σηματοδοτώντας την πιο φιλόδοξη φάση επέκτασης των τελευταίων δεκαετιών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο, που καταγράφουν σημαντική πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις και πλησιάζουν περισσότερο από ποτέ στην ευρωπαϊκή τους προοπτική. Αντίθετα, η Σερβία και η Γεωργία δέχονται αυστηρή κριτική για καθυστερήσεις και δημοκρατική οπισθοδρόμηση ενώ η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να υιοθετήσει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ουκρανία έχει φτάσει σε σημείο ώριμο για να περάσει στην επόμενη φάση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, με την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να στέλνει σαφές μήνυμα στήριξης στο Κίεβο. Ωστόσο, το θέμα της διαφθοράς και το ουγγρικό βέτο παραμένουν κρίσιμες προκλήσεις. Παράλληλα, το Μαυροβούνιο χαρακτηρίζεται ως η πιο προχωρημένη υποψήφια χώρα, ενώ η Αλβανία και η Μολδαβία καταγράφουν «άνευ προηγουμένου πρόοδο», όπως σημείωσε η επίτροπος Διεύρυνσης, Μάρτα Κος.

Η φετινή έκθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και αυξανόμενης ανησυχίας στις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως επισημαίνει το Politico ότι η Μόσχα επιχειρεί να αποσπάσει τις υποψήφιες χώρες από την επιρροή των Βρυξελλών και να τις επαναφέρει στη ρωσική σφαίρα επιρροής γεγονός που σύμφωνα με σχολιαστές καθιστά τη διεύρυνση όχι μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά και αναγκαιότητα για μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση έως το 2030 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος για ορισμένες υποψήφιες χώρες, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ενωσης, Κάγια Κάλας.

Η διαδικασία της διεύρυνσης έχει επιταχυνθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022. Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ουκρανία και η Μολδαβία, ανακηρύχθηκαν επισήμως υποψήφιες για ένταξη χώρες την επόμενη χρονιά και οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες επαναλήφθηκαν.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η έκθεση διαπιστώνει ότι έδειξαν ξεκάθαρα την προσήλωσή τους στην ένταξη στην ΕΕ. Αλλωστε, οι μολδαβοί ψηφοφόροι επιβεβαίωσαν την προσήλωση αυτή κατά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η Ουκρανία πρέπει να αποφύγει την οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να παραμείνει στη «γρήγορη λωρίδα» προς την ένταξη στην ΕΕ δήλωσε χθες η επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος. Μοναδική σκιά, σύμφωνα με την Κομισιόν είναι ο αγώνας κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία. «Οι πρόσφατες αρνητικές τάσεις, κυρίως η αυξημένη πίεση επί των υπηρεσιών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και επί της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να αντιστραφεί με αποφασιστικό τρόπο», αναφέρεται στην έκθεση. Αυτή η «επόμενη φάση» μεταφράζεται στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις διαπραγματεύσεις και αυτό πρέπει να γίνει με ομόφωνη απόφαση των «27». Αρα, πρέπει να πεισθεί η Ουγγαρία να δώσει την έγκρισή της, την ώρα που η Βουδαπέστη, πιστή σύμμαχος της Μόσχας, είναι αντίθετη. Το ουγγρικό βέτο εμποδίζει και την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας για τη Μολδαβία η οποία διαπραγματεύεται μαζί με την Ουκρανία με τις Βρυξέλλες.

Για το Μαυροβούνιο η Κομισιόν επισημαίνει ότι έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, κάτι το οποίο διαπιστώνει πέραν της Ουκρανίας και για την Αλβανία και τη Μολδαβία.

Για άλλες υποψήφιες χώρες το αποτέλεσμα είναι λιγότερο θετικό. Στη Βοσνία, η πολιτική κρίση στη σερβική οντότητα «υπονόμευσε την πρόοδο για την ένταξη στην ΕΕ», σύμφωνα με τη σχετική έκθεση. Και στη Σερβία, «οι μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν σημαντικά», διαπιστώνει η Κομισιόν εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την υιοθέτηση αντιευρωπαϊκής ρητορικής από πολλούς σέρβους πολιτικούς αξιωματούχους.

Αναφέρεται επίσης ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν έχει ακόμη εγκρίνει την αναγκαία συνταγματική τροποποίηση για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση και απαιτείται περαιτέρω δράση ως προς τα αρχικά ορόσημα ώστε το πρώτο θεματικό πακέτο να ανοίξει το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα σε νεκρό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τη Γεωργία καθώς το φιλορωσικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στην ΕΕ και διέκοψε ντε φάκτο τις διαπραγματεύσεις.

«Το επόμενο έτος θα αποτελέσει στιγμή αλήθειας για όλες τις υποψήφιες χώρες, αλλά ειδικά για εκείνες που παρουσίασαν φιλόδοξα σχέδια ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων», τόνισε η επίτροπος Μάρτα Κος.