Μπορεί να μη συμφωνώ μαζί τους για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, όμως καταλαβαίνω τον πόνο τους. Τους νοιώθω. Πόσο πια να υποκρίνονται τους κεντρώους μεταρρυθμιστές; Εξι χρόνια τώρα αυτό κάνουν. Παριστάνουν κάτι που δεν είναι. Καταπιέζονται, υποφέρουν, τους πνίγουν το στρες και οι ενοχές, ενώ η ψυχούλα τους ποθεί ΠΑΣΟΚ! Πασοκάρα! Πόσο περισσότερο να αντέξουν λοιπόν;

Βάλτε, σας παρακαλώ, τον εαυτό σας στη θέση τους και θα καταλάβετε. Πείτε, ας πούμε, ότι τα φτιάχνετε με μια εκπληκτικά όμορφη κοπέλα, με την οποία πάντα ήσασταν ερωτευμένος. Συμβαίνει, όμως, να είναι βαρέως κουλτουριάρα και κάθε τόσο σας τρέχει να βλέπετε ταινίες του Γκοντάρ, του Γκρίναγουεϊ ή, ακόμη χειρότερα, του Αγγελόπουλου. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά μόλις σας παίρνει ο ύπνος στα πρώτα λεπτά, εκείνη αμέσως σας ξυπνάει με μια αγκωνιά και το μαρτύριο αυτό συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια της ταινίας ανά πεντάλεπτο. Σας ρωτώ, πόσο θα αντέχατε. Ετσι εξηγείται η εξέγερση των βουλευτών της ΝΔ με αφορμή την εξυγίανση των ΕΛΤΑ. Είναι η επιστροφή της γαλάζιας Πασοκαρίας. Καλώς τη δεχτήκαμε…

Οσο για τον παραιτηθέντα διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Γρηγόρη Σκλήκα, έκανε πολύ καλά και τους αποχαιρέτησε. Τι νόημα έχει να προσπαθείς να εξηγήσεις και μάλιστα σε βουλευτές της ΝΔ γιατί μια εταιρεία πρέπει να είναι βιώσιμη; Αν οι βουλευτές της ΝΔ δεν μπορούν να το καταλάβουν, πήγαινε καλύτερα να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικότερο και άφησε τα ΕΛΤΑ για κανέναν αποτυχόντα πολιτευτή. Ολοι κάνουμε λάθη, κανείς μας δεν γλιτώνει από αυτά. Το σημαντικό όμως είναι μόλις καταλαβαίνουμε το λάθος μας να το διορθώνουμε. Το λάθος του κ. Σκλήκα ήταν ότι έμπλεξε με το ελληνικό Δημόσιο.

ΚΙΜΠΕΡΛΙ

Το πρώτο επίτευγμα της κυρίας Γκίλφοϊλ είναι γεγονός, αν και δεν έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως. Στο πρώτο σαρανταοκτάωρο κιόλας, η πρέσβειρα των ΗΠΑ ανέλαβε την ηγεσία της κοσμικής ζωής της Αθήνας. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει στη δεξίωση της 4ης Ιουλίου, που θα συμπίπτει κιόλας με τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Ωστόσο μην την υποτιμάτε, επειδή είναι έξω καρδιά (outgoing) και έχει εμφάνιση ινφλουένσερ. Ως εισαγγελέας, δεν έχασε ούτε μία υπόθεση. Επίσης, για τα δικά μας θέματα είναι πλήρως ενημερωμένη. Αργησε μεν να έλθει στο πόστο της, σχεδόν μέχρι σημείου παρεξηγήσεως, αλλά η καθυστέρηση δεν ήταν άσκοπη. Το διαπίστωσαν, νομίζω, όσοι τη συνάντησαν χθες.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Επιστρέφω στο θέμα που έθιξα με το σχόλιο της Δευτέρας, διότι μου παραπονέθηκε η πλευρά του λιμενάρχη Χανίων διά του ανεπισήμου εκπροσώπου της, δηλαδή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία στις 9 το πρωί της ίδιας ημέρας με κάλεσε στο τηλέφωνο. Εψαξα λοιπόν την υπόθεση και από την πλευρά του λιμενάρχη, οποίος προσωρινά έχει απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, αλλά δεν έχει τεθεί σε αργία, όπως εσφαλμένα έγραψα. Μη σας κουράζω με λεπτομέρειες, η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποδείξει μέσω επίσημων στοιχείων ότι έπραξε ό,τι όριζε το καθήκον του χωρίς χρονοτριβή. Σε δύο σημεία μόνο υπάρχει πρόβλημα, κατά την αντίληψή μου (που δεν είναι απαραιτήτως η σωστή, είναι απλώς η δική μου): ότι δεν ενημέρωσε την κυρία Περιφερειάρχη και, το βασικό, ότι οι παριστάμενοι κατά την αποβίβαση λιμενικοί δεν παρενέβησαν για να μπαγλαρώσουν τον νταή που είχε χειροδικήσει εις βάρος του ηλικιωμένου. Μήπως λοιπόν ο κ. Κικίλιας, με την ορμητικότητα που τον χαρακτηρίζει παρασύρθηκε; Γιατί μπορεί να είναι φιλότιμος και εργατικός, αλλά έχει δώσει και δείγματα επιπολαιότητας στο παρελθόν.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι έκανε πολύ καλά κι ας είναι ο Κικίλιας. Μπορεί, διοικητικά, να ήταν υπερβολική η αντίδρασή του· πολιτικά όμως ήταν απολύτως σωστή! Και αν αναρωτιέστε γιατί, ρίξτε μια ματιά στην επικαιρότητα που μας έρχεται από τη μεγαλόνησο και θα καταλάβετε γιατί χρειάζεται αυστηρότητα στην τήρηση του νόμου. Και αν, τέλος πάντων, βιάστηκε να εξαντλήσει την αυστηρότητά του ο κ. Κικίλιας, η ατυχέστατη παρέμβαση της κ. Μπακογιάννη τον δικαίωσε. Γιατί, να με συγχωρείτε, αλλά είναι ατυχέστατο να χαριεντίζεσαι για το «θερμόαιμο» των Κρητών, όταν ένας ηλικιωμένος έχει αρπάξει δέκα μπουνιές στη μούρη και του λείπουν δύο δόντια. Και, πάντως, η ΕΔΕ δεν συνεπάγεται την ενοχή του λιμενάρχη. Το πιθανότερο είναι να αθωωθεί ο άνθρωπος και να επιστρέψει στη θέση του, ώστε να τερματίσει ευδοκίμως τη σταδιοδρομία του ως λιμενάρχης Χανίων, που του το εύχομαι ειλικρινά. Θα έχουν σφίξει όμως… Καταλαβαίνετε, δεν συνεχίζω.