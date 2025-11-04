Αν το περσινό μονοπάτι παραμένει ο κατάλληλος οδηγός (λόγω format), τότε το μόνο βέβαιο είναι πως η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στα μισά του δρόμου έχει την ευκαιρία και το κέφι της να φτιάξει και να αναβαθμίσει την αποστολή της. Αρκεί μία νίκη το απόγευμα στον Ρέντη κόντρα στην PSV (17.00, CosmoteSport2), η τρίτη σε τέσσερις αγωνιστικές Youth League. Επικράτηση που επί της ουσίας σφραγίζει μια ώρα αρχύτερα την πρόκριση στα νοκάουτ και ανοίγει την κουβέντα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Ναι, έχει έξι βαθμούς η ομάδα του Γιώργου Σίμου από τις νίκες με την Πάφο εντός (4-0) και την Αρσεναλ εκτός (2-1). Πέρυσι στις 22 ομάδες που συνέχισαν στη διοργάνωση χρειάστηκαν οκτώ για να σφραγίσουν διαβατήρια. Αν λοιπόν ο Ολυμπιακός νικήσει τους Ολλανδούς ανεβαίνει στους εννέα, και κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης (26/11) και Καϊράτ Αλμάτι (9/12) ψάχνει καθαρά την καλύτερη δυνατή κατάταξη.

«Εχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας»

«Τέτοιοι αγώνες είναι που χτίζουν χαρακτήρες και νοοτροπίες. Για εμάς κάθε ματς στο UEFA Youth League είναι κάτι παραπάνω. Μία ευκαιρία να δείξουμε το πάθος, το θάρρος και την καρδιά που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό. Πηγαίνουμε στο γήπεδο με σεβασμό, αλλά και μεγάλη αποφασιστικότητα. Εχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας, στη δουλειά που κάνουμε καθημερινά και θέλουμε να κάνουμε τον σύλλογο και τους φιλάθλους περήφανους μέσα από την πειθαρχία και την ομαδικότητά μας» έριξε το σύνθημα ο κόουτς Σίμος. Και το απόγευμα στον Ρέντη, απέναντι σε μια παραδοσιακή εκπρόσωπο της ολλανδικής σχολής, περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός σε αυτή τη μεταβατική σεζόν. Στο φινάλε της χρυσής φουρνιάς που έφερε τον τίτλο του 2024.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Βενέτης, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Σουλανιάκου, Φίλης, Χάμζα, Καλαϊντζίδης, Ποτουρίδης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας, Αβραμούλης, Τουφάκης, Φλούδας.

H PSV έχει τέσσερις βαθμούς. Νίκησε 6-2 στην πρεμιέρα την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, έχασε 3-2 στη Γερμανία από τη Λεβερκούζεν και έμεινε στο 0-0 με τη Νάπολι.