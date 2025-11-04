Κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ δυστυχώς έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών μας. Σύμφωνα με έρευνα της μονάδας απεξάρτησης νέων από κινητά και τάμπλετ του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία – Αγλαΐα Κυριακού, το 78% των ανηλίκων από 5 μέχρι 12 χρονών χρησιμοποιεί Ιντερνετ, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 10 με 12 ετών το ποσοστό αγγίζει το 90%. Οι επιπτώσεις είναι πλέον γνωστές. Μαθησιακές δυσκολίες, αδυναμία συγκέντρωσης, ακόμη και έξαρση της μυωπίας, είναι μερικές μόνο από τις αρνητικές συνέπειες μιας συνήθειας του σύγχρονου κόσμου.

Στους εφήβους το πρόβλημα είναι εντονότερο. Στη χώρα μας αυτοί περνούν καθημερινά σχεδόν έξι ώρες μπροστά από μια οθόνη όταν ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος έκθεσης είναι δύο με τρεις. Οι ειδικοί προειδοποιούν πως ο εθισμός των ανηλίκων στις οθόνες έχει πάρει διαστάσεις μάστιγας πια. Πέρα από τη μειωμένη απόδοση στο σχολείο, την αδυναμία των μικρότερων μαθητών να εκτελέσουν απλές εργασίες με τα χέρια τους ή τα γενικότερα αναπτυξιακά προβλήματα, γιατροί και ψυχολόγοι εφιστούν την προσοχή μας και στην ψυχολογική κατάσταση των παιδιών που είναι εξαρτημένα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Προφανώς, στον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης κανείς δεν μπορεί να τα αποκόψει από την ψηφιακή πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι υποχρέωση των γονέων, των εκπαιδευτικών αλλά και του κράτους να φροντίσουν εκείνα να αποκτήσουν μια υγιή σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Να μάθουν τους κινδύνους και τα οφέλη τους. Να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν με κριτικό πνεύμα. Γι’ αυτό πρέπει να μπουν όρια. Για να κατορθώσουμε να καλλιεργήσουμε την παραγωγική χρήση των ψηφιακών εργαλείων.