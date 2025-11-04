Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλεί τις Αρχές ανά τον κόσμο και ειδικά στις πιο προηγμένες οικονομίες να αναλάβουν δράση καθώς τα νέα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα αυξάνουν το οικονομικό έγκλημα ειδικά στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Το καμπανάκι χτυπά ο υποδιευθυντής του Νομικού Τμήματος του ΔΝΤ Τσάντι ελ Κουρί, ο οποίος χρησιμοποιεί ως παράδειγμα την πρόσφατη καταστολή ομάδας διαδικτυακών απατών από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τώρα κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων σε κρυπτονομίσματα – ύψους 225 εκατ. δολαρίων.

Τα ποσά αυτά προέρχονταν από απάτες με τις οποίες οργανωμένοι εγκληματίες, συχνά πέρα από τα σύνορα, χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία και εξειδικευμένες πρακτικές εξαπάτησης («social engineering») για να χειραγωγήσουν τα θύματα. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση προφίλ που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και συγκαλυμμένων συναλλαγών blockchain για την απόκρυψη και τη μεταφορά κλεμμένων κεφαλαίων. Η εξάρθρωση του κυκλώματος χαρακτηρίστηκε μεγάλη νίκη. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ συνεργάστηκαν σε διάφορες δικαιοδοσίες και χρησιμοποίησαν ανάλυση blockchain και μηχανική μάθηση για να εντοπίσουν χιλιάδες ηλεκτρονικά πορτοφόλια που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαπάτηση περισσότερων από 400 θυμάτων. Ωστόσο, η νίκη αυτή χαρακτηρίζεται σπάνια, η οποία υπογράμμισε πώς οι Αρχές πρέπει συχνά να προσπαθούν να καλύψουν την ψαλίδα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο όπου οι απατεώνες εξακολουθούν να αναπτύσσουν τις τεχνικές τους.

Πλέον, σημειώνει ο Ελ Κουρί, οι εγκληματίες «επιλέγουν τα καλύτερα εργαλεία για τα σχέδιά τους, από το ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων και πλαστοπροσωπίας με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης έως την παραγωγή deepfake περιεχομένου, κρυπτογραφημένων εφαρμογών και αποκεντρωμένων ανταλλαγών» κεφαλαίων. Οι Αρχές που αντιμετωπίζουν ανώνυμες, χωρίς σύνορα απειλές εμποδίζονται από τις κατά τόπους δικαιοδοσίες, τις παλαιές διαδικασίες καταστολής τεχνολογικών εγκλημάτων και τα παλαιότερα συστήματα που βρίσκονται σε εφαρμογή, αναφέρει.

Η ανάλυση του ΔΝΤ για τις διασυνοριακές ροές κεφαλαίων και οι ενημερωμένοι κανόνες μεταφοράς τέτοιων κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών κρατών αλληλοενισχύονται. «Εάν εφαρμοστούν με συνοχή, μπορούν να βοηθήσουν στη συνύπαρξη της ψηφιακής αποτελεσματικότητας με την οικονομική ακεραιότητα. Για να συμβεί αυτό, τα νομικά πλαίσια πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να επιτρέπουν την έγκαιρη πρόσβαση σε ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, διατηρώντας παράλληλα την ορθή διαδικασία. Τα εποπτικά μοντέλα πρέπει να εξελιχθούν για να επιβλέπουν τόσο τις τράπεζες όσο και τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Οι ρυθμιστικές Αρχές και οι fintechs θα πρέπει να είναι εταίροι και η διαρκής πολυμερής συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρύνει γρήγορες, φθηνές, διαφανείς και ιχνηλάσιμες διασυνοριακές πληρωμές – αγκυροβολημένα διαλειτουργικά πρότυπα που σέβονται επίσης την ιδιωτικότητα», τονίζει ο ίδιος.

Οι κυβερνήσεις από την πλευρά τους καλούνται να επενδύσουν σε τεχνολογία εποπτείας, όπως η παρακολούθηση συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση blockchain, και η παροχή εργαλείων και εμπειρογνωμοσύνης στους οργανισμούς για την ανίχνευση σύνθετων κρυπτογραφικών συστημάτων και συνθετικών (πολύ προηγμένων) απατών ψεύτικης ταυτότητας.

Η συνεπής και συντονισμένη εφαρμογή μέτρων είναι σημαντική, αφού οι αποσπασματικές προσπάθειες αφήνουν ευκαιρίες για τους εγκληματίες, προειδοποιεί. «Το αυξανόμενο τεχνολογικό πλεονέκτημα των εγκληματιών έναντι των κυβερνήσεων απειλεί να υπονομεύσει την οικονομική ακεραιότητα, να αποσταθεροποιήσει τις οικονομίες, να αποδυναμώσει τους ήδη εύθραυστους θεσμούς και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στα συστήματα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις υιοθετούν και προσαρμόζουν αναδυόμενες τεχνολογίες για να ξεπεράσουν την επιβολή του νόμου, το κόστος δεν είναι μόνο δημοσιονομικό – είναι διαρθρωτικό και συστημικό. Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Οι εγκληματίες δεν θα περιμένουν», σημειώνει.

Αν και οι χώρες ενώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’80 για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η τεχνολογία και η έλευση των εικονικών νομισμάτων έχουν περιπλέξει περαιτέρω την παρακολούθηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών πέρα από τα σύνορα.