Υπάρχει η πρώτη ανάγνωση, έτσι όπως παρουσιάζεται περίπου στα περισσότερα σάιτ. Ενα ροτβάιλερ, που ζούσε σε καθαρό και περιφραγμένο χώρο στην Καλαμάτα, επιτέθηκε ξαφνικά στο αφεντικό του όταν εκείνος προσπάθησε να του δώσει μια φαρμακευτική αγωγή και άρχισε να τον δαγκώνει με μανία. Ευτυχώς εμφανίστηκε ένας αστυνομικός που πυροβόλησε το σκυλί – ύστερα από προτροπή του ίδιου του θύματος – κι ο άνθρωπος σώθηκε. «Το είχαμε δέκα χρόνια!» λέει με έκπληξη η οικογένεια.

Μπορούμε να μείνουμε σε αυτή την ανάγνωση, να χαζέψουμε την ταμπέλα με το άγριο ζώο και την προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ Rottweiler» που εικονογραφεί το ρεπορτάζ, να κουνήσουμε το κεφάλι μας μουρμουρίζοντας «το έχω ακούσει ότι τα σκυλιά αυτά είναι επικίνδυνα» και να περάσουμε σε άλλο θέμα: η βεντέτα στα Βορίζια της Κρήτης έχει περισσότερο ζουμί και, ασφαλώς, πολύ περισσότερο κουτσομπολιό.

Μπορούμε, πάλι, να κοντοσταθούμε και να θέσουμε στον εαυτό μας ορισμένα ερωτήματα. Τα ροτβάιλερ θεωρούνται υπερπροστατευτικά σκυλιά προς τα αφεντικά τους, γιατί λοιπόν το συγκεκριμένο να θέλει να κατασπαράξει το δικό του, ιδιαίτερα μάλιστα αν το γνωρίζει δέκα χρόνια; Η «ευαισθησία» που φέρεται να είχε το σκυλί στα αφτιά του είναι δυνατόν να το κάνει φονιά; Και, εν τέλει, υπάρχουν ράτσες σκυλιών που είναι εκ γενετής επικίνδυνες;

Αν ρωτήσουμε – όπως είναι της μόδας – το ChatGPT, θα λάβουμε την απάντηση πως, όχι, δεν υπάρχουν γενετικά επικίνδυνες ράτσες, ορισμένες όμως έχουν γνωρίσματα που μπορεί να προκαλέσουν επιθετικότητα αν το ζώο δεν έχει εκπαιδευτεί σωστά, δεν έχει κοινωνικοποιηθεί εγκαίρως, έχει παραμεληθεί ή, ακόμη χειρότερα, έχει κακοποιηθεί. Κι αν περάσουμε από μια πρώτη, επιφανειακή, ανάγνωση του περιστατικού σε μια δεύτερη, θα διαβάσουμε καταγγελίες ότι ο ιδιοκτήτης του σκυλιού είναι παράνομος εκτροφέας, ότι το κρατούσε περιορισμένο σε άθλιες συνθήκες, ότι το χρησιμοποιούσε ως εργαλείο με σκοπό την πώληση κουταβιών κι ότι λίγο πριν από την επίθεση το χτυπούσε επανειλημμένα με αλυσίδα.

Μπορεί φυσικά οι καταγγελίες αυτές να είναι ψευδείς και το ροτβάιλερ να μπέρδεψε το αφεντικό του με γάτα. Ευτυχώς φαίνεται πως έχουν γίνει μηνύσεις, οπότε τα ίδια ΜΜΕ που μας καλούν να παρακολουθήσουμε ξανά και ξανά τα βίντεο με το αιμοβόρικο σκυλί να επιτίθεται θα μας παρουσιάσουν εν καιρώ μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Πριν από χρόνια είχα επισκεφθεί ένα σπίτι έξω από την Αθήνα, κάπου στο βουνό. Οι άνθρωποι συμπαθέστατοι, μας είπαν ότι είχαν κι ένα σκυλί, αλλά ήταν δεμένο, γιατί δέχεται μόνο εκείνους, στους ξένους έχει εκπαιδευτεί να επιτίθεται με το που τους βλέπει, «θα σας κάνει κομματάκια», μας είπαν, είναι φυσιολογικό, το σπίτι είναι απομονωμένο κι ο σκύλος είναι φύλακας, καταλαβαίνετε. Οχι, δεν καταλάβαμε. Κανένα σκυλί δεν είναι φυσιολογικό να εκπαιδεύεται για να κάνει κομματάκια οποιονδήποτε. Φύλακας δεν σημαίνει δολοφόνος.