Προφανώς έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει ότι για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση. Και προφανέστατα αυτό είναι και άδικο, και καταχρηστικό. Αλλά όταν σε ένα χωριό της Κρήτης (ω της συμπτώσεως, στην Κρήτη πάλι, κάτι γίνεται!!!) πέφτουν 2.000 σφαίρες, λες και βρίσκεται σε πολεμική σύγκρουση, μεταξύ δύο τρελαμένων οικογενειών, που εν έτει 2025, στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα δηλαδή, τραβάνε τα κουμπούρια για να λύσουν τις διαφορές τους, ναι, η ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση. Απο-κλει-στι-κά! Που έχει δεσμευτεί άπειρες φορές ότι θα τελειώσει με το θέμα της οπλοκατοχής στο νησί, κι όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτε, αλλά κλείνει τα μάτια. Αποστρέφει το βλέμμα. Σφυρίζει σκοπούς του τόπου μας. Ασχολείται με τη συλλογή γραμματοσήμων. Κυνηγάει πεταλούδες στο δάσος. Παρατηρεί τις νύχτες τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Ενα δεν κάνει – αυτό που πρέπει! Να ξεκινήσει άμεσα εκστρατεία για την πάταξη της οπλοκατοχής στο νησί. Γιατί δεν έχει ούτε τη δύναμη ούτε τη βούληση. Γιατί φοβάται το πολιτικό κόστος. Κι ας έχει δεσμευτεί προσωπικά ο Κυριάκος να την ελέγξει την καταραμένη την οπλοκατοχή. Επειδή στην Κρήτη είναι οικογένειες. Μεγάλες. Στα Βορίζια σκοτώθηκαν οι Καργάκηδες με τους Φραγκιαδάκηδες. Κι αυτοί όλοι ψηφίζουν. Πας στα σπίτια τους να τους πάρεις τα όπλα; Δεν πας…

Εχει πρόβλημα η Κρήτη

Η Κρήτη, αχ η Κρήτη. Κάθε μέρα, λοιπόν, όλο και κάτι συμβαίνει. Λες και ο νόμος δεν έχει πάρει ποτέ το καράβι από τον Πειραιά να εγκατασταθεί στο νησί. Δεν μπήκε ποτέ σε αεροπλάνο να αποβιβαστεί στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Εμεινε στα μέρη μας, κι αφού παρέμεινε εδώ, αυτοί εκεί κάτω έφτιαξαν δικούς τους νόμους να λειτουργήσουν το νησί. Μαθαίνει η υπόλοιπη χώρα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ μια συμμορία Κρητικών λεηλάτησε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Ακούει για έναν «φραπέ» και έναν «χασάπη» που κάνουν τα κουμάντα στον Οργανισμό, επειδή έχουν άκρες στο Μαξίμου και ξέρουν και τον «Μάκη». Σου λέει, δεν μπορεί. Κι όμως μπόρεσε. Πληροφορείται κάθε μέρα ότι στους δρόμους του νησιού όλο και κάποιος νταής είτε θα προκαλέσει ένα θανατηφόρο δυστύχημα είτε θα σκοτωθεί ο ίδιος τρέχοντας σαν τρελός. Ξανά σου λέει (η χώρα), μα αφού δεν έχουν δρόμους, γιατί τρέχουν; Δεν υπάρχει εξήγηση. Τρέχουν, διότι… τρέχουν. Ακούει (η χώρα) έκπληκτη ότι δεν υπάρχει μέρα που να μη σημειώνεται ένα τουλάχιστον περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπου ένας άλλος μάγκας και νταής επιτίθεται και σκοτώνει στο ξύλο τη γυναίκα που είναι μαζί του, σύζυγο ή σύντροφο. Αναρωτιέται (η χώρα), μα είναι δυνατόν, στον 21ο αιώνα, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά; Συμβαίνουν, γιατί πίσω από τον πλούτο, την ευμάρεια, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τα μπιστόλια κρύβεται η οπισθοδρόμηση. Η αγραμματοσύνη. Ο κοινωνικός αναλφαβητισμός. Και κυρίως η γενικευμένη πεποίθηση ότι ο νόμος δεν έφτασε ποτέ στο νησί!

Εχει πρόβλημα η Κρήτη. Και έχει εθνική ευθύνη η κυβέρνηση και ο κρητικής καταγωγής Πρωθυπουργός να ασχοληθούν σοβαρά μαζί της. Να μπει ένα τέλος στην ανομία. Κάθε μορφής.

Απόφαση στο πόδι

Καταλαβαίνω σε τι αποσκοπεί η απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει επί τρίμηνο το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων και γραφείων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, προκειμένου – υποτίθεται – να μελετηθεί καλύτερα το θέμα. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Να φύγει τώρα από την επικαιρότητα, κι αργότερα βλέπουμε. Διότι καταλαβαίνουν όλοι, και ο Κυριάκος καλύτερα από όλους, ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να του (και τους) κοστίσει εκλογικά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ούτε ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε αλαζονεία, ούτε Τέμπη, ούτε υποκλοπές, τίποτα. Γιατί το κλείσιμο αγγίζει κάθε Ελληνα που ζει στις εσχατιές της ελληνικής γης και είναι κυρίως ηλικιωμένος.

Και ποιο θέμα ακριβώς να μελετηθεί καλύτερα; Πριν παρθεί η απίστευτη (για εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνες) απόφαση, από κοινού από τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρ. Σκλήκα, δεν μελετήθηκε επαρκώς; Στο πόδι ήταν; Εκατσαν οι τρεις τους σε ένα σαλονάκι και μεταξύ καφέ και κουβεντούλας για τα ποδοσφαιρικά ή τον καιρό είπαν, δεν κλείνουμε και δυο εκατοντάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ; Ε, να το πουν στον κόσμο, να το καταλάβουν όλοι, ότι κάτι τέτοιες σοβαρές αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή τόσων συμπολιτών μας, παίρνονται χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη και χωρίς να εξετάζονται όλες οι παράμετροι. Οπως, ας πούμε, μία που μου ήρθε τυχαία (λέμε τώρα…) στο μυαλό – αυτή που λέει ότι εξαιτίας του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ιδιωτικές εταιρείες κούριερ έστησαν κιόλας τρελό πάρτι. Τα ματάκια των υπευθύνων τους εμφανίζουν ήδη το σήμα του ευρώ – σαν τα μάτια του Σκρουτζ ΜακΝτακ που εμφάνιζαν το δολάριο όταν μετρούσε χρήματα.

Ο μάνατζερ των τριών ηπείρων…

Οπως προανέφερα, διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι ένας κύριος Γρηγόρης Σκλήκας, για τον οποίο διαβάζω στο portal του οργανισμού ότι «είναι διεθνές ηγετικό στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Ενα ευρύ φάσμα θέσεων σε μεγάλες πολυεθνικές σε τρεις ηπείρους έχουν διαμορφώσει το επαγγελματικό του προφίλ». Διαβάζω παρακάτω ότι ο κύριος Σκλήκας, ο μάνατζερ των… τριών ηπείρων, έκανε καριέρα στη ΝΟΥΝΟΥ (από εκεί το ψάρεψε το αστέρι ο Κυριάκος) και στα παγωτά Algida, ότι «έχει σπουδάσει Οικονομικά» και «έχει ταξιδέψει εκτενώς (!!!) και στο επιχειρηματικό περιβάλλον απολαμβάνει τις προκλήσεις καθώς διανθίζονται από την ποικιλομορφία των ανθρώπων και τις ιδιαιτερότητες των αγορών» – πιάσ’ τ’ αβγό και κούρευ’ το, δηλαδή. Το πιο ωραίο βρίσκεται στο τέλος του σύντομου βιογραφικού του, καθώς αναφέρει επί λέξει, παρακαλώ, τα ακόλουθα:

«Το moto του (του Σκλήκα είναι) “…unfold the future”». Τουτέστιν, σε απλά ελληνικά, «ξεδιπλώστε το μέλλον»!!

«Moto» για τη σχέση των ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες σε μικρές πόλεις και χωριά δεν βρήκα. Επειδή αποδεδειγμένα την αγνοεί τη σχέση…

…και το μεγάλο ψέμα

Δεν ξέρω πώς το… ξεδιπλώνει το μέλλον ο μάνατζερ των τριών… ηπείρων, αλλά, όταν το επιχειρεί, καλόν είναι να λέει και καμιά αλήθεια. Γιατί με ψέματα όχι το μέλλον δεν θα… ξεδιπλώσει, αλλά θα τον τυλίξουν σαν τα πλοκάμια του χταποδιού.

Ο άνθρωπός μας λοιπόν, προσπαθώντας να δικαιολογήσει αυτή την απίστευτη – όσο και εξωπραγματική – απόφαση να κλείσει τα δυο εκατοντάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι «τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ποτέ δεν υπήρξαν κερδοφόρα στην ιστορία τους». Ποια είναι η αλήθεια;

Οτι τα ΕΛΤΑ ήταν κερδοφόρα μία 20ετία πριν. Για πολλούς, η χρυσή περίοδος των ΕΛΤΑ ξεκίνησε με τον περίφημο νόμο περί ΔΕΚΟ του Κώστα Σημίτη το 1998. Παρά την ταυτόχρονη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ επί υπουργίας στο Μεταφορών Χρήστου Βερελή και διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Πάνου Κυριακόπουλου. Το εγχείρημα συνεχίστηκε επί διευθύνοντος συμβούλου Μανώλη Δραϊνάκη και ολοκληρώθηκε το 2008 επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Ανδρέα Ταπραντζή και πρόεδρο τον αείμνηστο Αγγελο Μπρατάκο. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τζίρος των ΕΛΤΑ το 2008 ξεπέρασε τα €550 εκατ. και τα κέρδη τους ήταν άνω των €20 εκατ., με το EBITDA να υπολογίζεται στα 30-40 εκατ. Ηταν δε τόσο εντυπωσιακή η πορεία των ΕΛΤΑ εκείνης της περιόδου, που οδήγησε σε δύο εξαιρετικά σημαντικά γεγονότα. Αφενός προσείλκυσε το ενδιαφέρον των Γαλλικών Ταχυδρομείων αρχικά και των Βελγικών Ταχυδρομείων στη συνέχεια, για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, ήδη 17 χρόνια πριν. Αφετέρου ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Ανδρέας Ταπραντζής εκλέχθηκε το 2008 πρόεδρος του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συμβουλίου (UPU POC) από τα 190 Ταχυδρομεία όλου του κόσμου.

Ο μάνατζερ των… τριών ηπείρων έχει ακούσει τίποτε απ’ όλα αυτά ή μπα…