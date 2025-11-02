Η Λευκωσία ελπίζει αλλά δεν περιμένει ότι η Τουρκία θα ανταποκριθεί θετικά στην πρωτοβουλία 5×5 του Πρωθυπουργού λόγω και της δικής της παρουσίας σ’ αυτή. Η «5×5», υπενθυμίζεται, αφορά τη δημιουργία ενός πολυμερούς σχήματος με τη συμμετοχή πέντε χωρών, της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Λιβύης για τη συζήτηση θεμάτων αλλά και προβλημάτων τα οποία αφορούν πέντε τομείς: τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών, το Μεταναστευτικό, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη συνδεσιμότητα και την πολιτική προστασία.

Ανώτερη κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία δήλωσε στα «ΝΕΑ» ότι, παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, δεν πρέπει κανείς να είναι σίγουρος ότι η Άγκυρα δεν θα ανταποκριθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως εξήγησε, η Τουρκία επιχειρεί με διάφορους τρόπους να παρουσιάσει ένα πιο διαλλακτικό πρόσωπο.

Η ιδέα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια έξυπνη κίνηση, εξήγησε η πηγή, καθώς αφήνει μόνο δύο επιλογές στην Άγκυρα: πρώτον, να την αποδεχθεί και να μπει σε έναν ευρύτερο διάλογο, όπου θα κριθεί μέσω του αποτελέσματος και των θέσεων τις οποίες θα διατυπώσει ή δεύτερον, να την απορρίψει. Και εν τοιαύτη περιπτώσει, πρόσθεσε, και πάλι θα αποκαλύψει ποιες είναι όντως οι προθέσεις της.

Η βασική προσπάθεια, κατέληξε, ειδικά στα της ενέργειας είναι μέσω της «5×5» να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που η Άγκυρα συντηρεί επιμένοντας σε διμερής φύσεως διάλογο με την Αθήνα και να τεθεί το ζήτημα στη σωστή του βάση, να διεθνοποιηθεί τρόπον τινά καθώς όσα συμβαίνουν με την προκλητική και έκνομη στάση της Τουρκίας δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο. Αφορούν τον ευρύτερο σχεδιασμό των υπολοίπων χωρών αλλά και πολλών άλλων οι οποίες εμπλέκονται σε έργα στην περιοχή.

Στην ερώτηση και μιλώντας πάντα για το ενεργειακό κομμάτι, το πιο φλέγον κατά κοινή ομολογία, σε τι μπορεί κανείς να ελπίζει εάν η Τουρκία συμμετάσχει, δεδομένων των γνωστών θέσεών της, η ίδια πηγή ανέφερε ότι είναι νωρίς αλλά κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσει αυτός ο διάλογος και ίσως, μέσω του, να βρεθεί κάποια λύση σε κάποια θέματα, όπως λ.χ. η πόντιση καλωδίων την οποία η Τουρκία παρεμποδίζει εάν μιλάμε για το GSI ή παρενοχλεί σε σχέση με άλλα πρότζεκτ.

Η πηγή τόνισε πως ιδιαίτερα σημαντική είναι η έκτη Υπουργική Διάσκεψη Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή και Κλιματική Συνεργασία (P-TEC), η οποία θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Η εκεί παρουσία και του αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, είπε, όπως και του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπούργκουμ δίδει στην P-TEC της Αθήνας μια πρόσθετη δυναμική καθώς είναι ενδεικτική του κυρίαρχου ρόλου τον οποίο οι ΗΠΑ θέλουν να έχουν στο ενεργειακό και όχι μόνο πεδίο στη ΝΑ Μεσόγειο, προσβλέποντας ιδιαίτερα και στην υλοποίηση του IMEC, του (του διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής και Ευρώπης). Επίσης, κατέληξε, ο Κρις Ράιτ, προσκάλεσε από κοινού με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τους 24 ευρωπαίους ομολόγους τους οι οποίοι θα δώσουν το παρών. Και συμπλήρωσε πως όλα αυτά έχουν τη σημασία τους για την επόμενη μέρα.